În cinstea și onoarea poeziei românești

Sâmbătă, 21 martie, la Uzdin, la Căminul Cultural „Doina”, a avut loc ediția a XXVI-a a Concursului de Recitatori „Buna Vestire”.

Nu mai puțin de 80 de recitatori din ambele părți ale Banatului au luat parte la această emblematică manifestare culturală românească. Organizatorii acestui festival unic în arealul cultural românesc au fost Biserica Ortodoxă Română din Uzdin, Școala Elementară „Sf. Gheorghe”, Căminul Cultural „Doina” și Societatea Literar–Artistică „Tibiscus”. Recitatorii prezenți în concurs au fost din Caransebeș, Timișoara și Lugoj (România), iar de la noi, din Sân-Mihai, Ecica, Torac, Petrovasâla și Uzdin. Juriul care a urmărit concursul și a conferit premiile a avut următoarea componență: Aura Lupșescu (Timișoara), Marieta Bure (Torac), Ionică Cugia (Vârșeț), Alexandra Mircov (Timișoara), Elena Maria Murgu, secretară, Mărioara David (Uzdin), Ilie Conciatu (Bozovici), Gabriel Băbuț (Uzdin) și Constantin Claudiu Murgu, președinte (Timișoara).

La deschiderea manifestării s-au adresat: Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârşeţ; Daniela Radu, directoarea Căminului Cultural „Doina” din Uzdin; părintele vicar Emanuel Tăpălagă, în numele Episcopiei Dacia Felix; Trifu Şoşdean, poet în grai bănăţean (în vârstă de 86 de ani); şi Vasile Barbu, preşedintele SLA „Tibiscus” din Uzdin.

Marele premiu al concursului, în egală măsură, a fost acordat Grădiniței cu PP nr. 4 din Caransebeș, respectiv Grădiniței cu PP nr. 33 din Timișoara.

Pe categorii de vârstă, premiile au fost următoarele:

Ciclul inferior al școlilor elementare, clasele I–IV

Locul I – Daria Radu (Uzdin) și Sofia Pănescu (Torac)

Locul II – Alexandru Deian Urechescu (Timișoara)

Locul III – Deloria Ghizeșan (Sân-Mihai)

Mențiune – Ana Maria Opelț (Sărcia)

Preșcolarii

Ei nu s-au aflat în concurență, ci toți recitatorii au primit diplome. Astfel au fost premiați:

Mia Seculici (Uzdin), Mădălina Raescu (Caransebeș), Alexandra Mangu (Timișoara), Alexei Lazarevici (Uzdin), Matei Ungureanu (Timișoara), Gloria Todor (Torac), Anna Harja (Timișoara), Andreea Băbău (Caransebeș), Amalia Dina Iovanovici (Caransebeș), Carla Popescu (Timișoara), Laila Lința (Uzdin), Luca Alexandru Brebu (Caransebeș), Luna Martinov (Uzdin), David Stănia (Timișoara), Milița Sârbovan (Torac), Damian Mathew Bondar (Timișoara), Ilinca Murgu (Uzdin), Sarah Terziu (Caransebeș), Lucas Sopterean (Timișoara), Ariana Teona Suboni (Uzdin) și Marin Păunescu (Torac).

Poezie dialectală bănățeană

Locul I – Darian Glafir Voicu (Lugoj) și Roman Bugar (Ecica)

Locul II – Mădălina Raescu (Caransebeș) și Mirela Miuță (Sân-Mihai)

Locul III – Mișel Stoini (Torac)

Poezie religioasă

Locul I – Elena Aylin Stancu (Lugoj)

Locul II – Luca Alexandru Brebu (Caransebeș)

Locul III – Amalia Dina Iovanovici (Caransebeș) și Ema Frișcan (Torac)

Cei mai buni recitatori din fiecare categorie au fost premiați cu diplome, cărți și picturi pe farfurii, realizate de pictorița naivă Ileana Oalge din Zrenianin.

Vasile Barbu

Articolul îl puteți citi în numărul 13 din 28 martie 2026