A fost prezentat un număr mare de publicații

Societatea de Limba Română din Voivodina are o tradiție lungă de promovare a limbii, literaturii și culturii române. Așa a fost și de data aceasta, când Societatea s-a prezentat la Târgul Internațional de Carte de la Novi Sad, pe data de 22 martie. Publicul numeros a putut să se delecteze cu analize ale cărților prezentate și câteva versuri citite.

Cu această ocazie au fost prezentate următoarele publicații: Revista de filologie „Logos” editată de Societatea de Limba Română din Voivodina în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Revista „Puntea cea nouă” – o revistă multilingvă editată de Societatea de Limbă, Literatură și Cultură Voivodineană, Volumul bilingv de poezii „Janus/Ianus”, semnat de Ivo Muncan și Ioan Baba, Volumul bilingv „Ecouri/Odjeci” semnat de Gheorghe Florescu și tradus în limba sârbă de Ivo Muncian, „Lectura – Bucurie și lumină. Antologia de proză pentru copii și tineretul școlar”, scrisă în limba română în Voivodina, semnată de Brândușa Juică și Catalogul proiectelor „Ornamentația costumului popular bănățean, de la tradiție la interpretarea modernă și motivele ornamentale tradiționale.“

La început președinta Societății de Limba Română din Voivodina, prof. univ. dr. Virginia Popovici, a înmânat premii obținute la concursul internațional „Magia sărbătorilor de iarnă” – ediția I (2025), organizat de Departamentul de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad, în parteneriat cu Societatea de Limba Română din Voivodina. Juriul de specialitate pentru creațiile artistice a fost format din Pârva Ioana-Carina, profesor de desen din România, mr. Nevena Čolakov, profesor de arte din Serbia și Daniela Barbulov Popov, profesor de arte vizuale din Serbia. Juriul pentru creațiile literare și științifice a inclus următorii membri: dr. Carmen Dura, doctor în filologie, lector străin la Departamentul de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad, apoi dr. Victoria Fonari, doctor în filologie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, președinta Filialei Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și dr. Ruslan Șevcenco, doctor în istorie, cercetător științific coordonator, membru al Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”.

Premiile au fost obținute astfel: pentru poezie în categoria adulților, locul I – Ioan Baba cu poezia „Colindă pentru mileniul trei”, iar locul II – Mihaela Iorga Lazović cu poezia „Fulgii sufletului”; pentru eseu literar în categoria adulților, locul I – Ioan Baba, poet și publicist, cu eseul „Amintire ca îndemn de Bobotează și de Sf. Proroc Ioan Botezătorul” și locul II – Angela Giurca, studentă la Facultatea de Filosofie din Novi Sad cu lucrarea „O noapte de poveste: Ciuraleșa din Seleuș”. Dintre premiații prezenți la acest eveniment se numără și Una Omčikus, care a ocupat locul II în categoria Desen. Eseul premiat al lui Ioan Baba va fi publicat în revista „Oglinda”.

O atenție mare a fost acordată cărții „Janus/Ianus” semnată de Ivo Muncean și Ioan Baba. Cartea este bilingvă și în ea se află poeziile celor doi autori în limbile sârbă și română. Poeziile din română în sârbă le-a tradus Ivo Muncean, iar invers Ioan Baba.

„Poezia lui Ioan Baba și a lui Ivo Muncean reprezintă două voci puternice și concomitent diferite în literatura contemporană care în demersul lor comun de traducere, creează o sinteză unică de apropiere culturală și interpretare spirituală. Despre apropierea și relația frătească dintre aceste două personalități, mărturisește poezia lor. Poeții s-au tradus reciproc. Tălmăcirea poeziilor din această colecție nu este doar un act lingvistic, ci mai presus de toate un eveniment literar și cultural. Această întreprindere implică mai mult decât o simplă transformare verbală – este un dialog al poeticii, al structurilor de gândire și al sensibilităților care se interpătrund reciproc”, a declarat prof. univ. dr. Virginia Popovici.

„Mai mult despre această carte nu o să vă spun. Cărțile nu se povestesc, ele se simt. Luați-le, citiți-le, dacă nu vă plac, aruncați-le, înjurați autorii pentru că ei și-au pus toată străduința să nu strice unul celuilalt poezia pe care a gândit-o fiecare în limba sa maternă atunci când a scris”, a declarat poetul Ivo Muncian, care a citit și două poezii ale sale.

Ideea de naștere a acestei cărți bilingve a fost a lui Ivo Muncian, iar Ioan Baba a acceptat-o cu drag. Cartea a primit numele după zeul roman Ianus, zeul ușilor, al sărbătorilor și riturilor de trecere și al fenomenelor de tranziție.

Ioan Baba a citit o poezie a sa. De la el am auzit că „Ianus” poate să fie și o sintagmă, pentru că vorbește mult despre cele două personalități poetice, care s-au întrupat în această carte. El și-a exprimat mulțumirea pentru apariția acestei cărți, numindu-l pe Ivo Muncian un frate, nu doar prieten. După o carte comună cu poetul din Timișoara s-a stabilit o colaborare cu scriitorii din Bratislava, Budapesta, Nisa, Bari, apoi din Polonia și urmează să apară, anul acesta o carte comună cu scriitorii din Turcia. Ioan Baba a anunțat și posibilitatea stabilirii unei colaborării și cu Chișinăul.

Cartea a fost editată la Centrul Cultural al Banatului din Novo Miloševo, cu ajutorul lui Radovan Vlahović. Senka Vlahović a realizat coperta. Orașul Novi Sad a finanțat publicarea ei, iar recenzentul este dr. Virginia Popovici.

La eveniment a fost vorba și de cartea bilingvă a lui dr. Gheorghe Florescu „Ecouri/Odjeci”, tradusă de Ivo Muncian, iar autorul a exprimat satisfacția că a fost prezent la Târgul Internațional de Carte de la Novi Sad. Cartea a fost tradusă la dorința autorului. Titlul „Ecouri” a fost ales pentru că autorul consideră că ceea ce rămâne după ceea ce facem este un ecou, pe care îl receptează urmașii. Gheorghe Florescu de asemenea a citit două poezii ale sale, apărute în cartea respectivă.

Danijela BAKIĆ SCUMPIA

