Un exemplu de cooperare bună între cele douăstate vecine

Ambasadoarea României în Serbia, Silvia Davidoiu, a efectuat o vizită la Primăria orașului Vârșeț, însoțită de consulul general al României la Vârșeț, Anka Corfu, și de Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț. În cabinetul primarului, delegația a fost primită de primarul orașului, Dragana Mitrović, și de dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului, responsabil pentru cultură și învățământ.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre îmbunătățirea în continuare a cooperării dintre Serbia și România, cu referire specială la proiectele transfrontaliere și la poziția minorității naționale române din Vârșeț. Excelența Sa Silvia Davidoiu a subliniat că Vârșețul este un exemplu de cooperare bună și semnificativă între cele două țări, în special în ceea ce privește relația față de minoritatea națională românească, mulțumind primarului și autoguvernării locale pentru sprijinul continuu acordat minorității naționale române.

Unul dintre subiectele de discuție a fost realizarea programului IPA de cooperare transfrontalieră dintre Serbia și România, printre care s-a numărat și achiziționarea de echipamente de imagistică prin rezonanță magnetică pentru Spitalul Special pentru Boli Psihiatrice „Dr. Slavoljub Bakalović” din Vârșeț. S-a subliniat că ciclul actual de finanțare IPA pentru perioada 2021–2027 se apropie de sfârșit și că prioritățile pentru noul ciclu de după 2027 sunt deja luate în considerare.

Cei prezenți au discutat, de asemenea, despre noua cerere de propuneri din cadrul programului IPA, care se va concentra pe domeniile sănătății, protecției mediului și surselor de energie regenerabilă. Reprezentanții Ambasadei României au subliniat că proiectele transfrontaliere implementate în această regiune sunt cotate ca fiind printre cele mai de succes din Europa de Est, ceea ce reprezintă o bază bună pentru continuarea și consolidarea cooperării.

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre Serbia și România. S-a convenit intensificarea activităților privind înființarea unei potențiale linii de autobuz, precum și reluarea traficului feroviar pe ruta Vârșeț – Timișoara, ceea ce ar contribui semnificativ la mobilitatea cetățenilor și la dezvoltarea cooperării economice și turistice dintre cele două țări.

Primarul orașului, Dragana Mitrović, a subliniat că Vârșețul întreține, în mod tradițional, relații bune cu România, care se reflectă în cooperarea în domeniile economiei, educației, sănătății și culturii.

Vasilie PETRICĂ

Articolul îl puteți citi în numărul 13 din 28 martie 2026