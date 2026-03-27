De Ziua Mondială a Poeziei –un concurs bilingv

Cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, Căminul Tineretului din Vârșeț, în colaborare cu Casa de Presă și Editură „Libertatea”, a organizat un concurs de poezie bilingvă pentru elevii de la școala elementară și școala medie. La început, toți au fost salutați de către dr. Tatiana Petrică, director interimar al Căminului Tineretului. Moderatorul evenimentului a fost prof. Gordana Kovačević. La eveniment au fost prezenți dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și învățământ, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatul General al României la Vârșeț, și Marin Gașpar, redactor responsabil al CPE „Libertatea” din Panciova. Cu câteva cuvinte s-au adresat și dr. Traian Căcina și Daniel Bala.

La acest concurs au ajuns în total 63 de lucrări, iar juriul, format din Mariana Stratulat, dr. Eufrozina Greonianț și Gordana Kovačević, a decis care sunt cele mai reușite lucrări. Elevii premiați au primit diplome și cărți publicate de Editura „Libertatea”

Elevii care au fost premiați la categoria claselor I–IV, școala elementară: premiul întâi – Mario Maho („Călătorie prin carte”), locul doi – Mila Miličević („O inimă plină de bucurie”), Emilija Kalaji („Nu-mi las capul să se odihnească”), premiul trei – Veljko Tot („Sora mea, Vanja”), Anastasia Terek („Nu-mi las capul să se odihnească”), Lara Tau („Lara buburuza iubește primăvara”), iar mențiuni au primit Iris Savin, Dragana Konstantin, Sofija Đan, Tamara Mladenov, Teodora Boroancă, Bogdan Krstić, Lazar Nedin și Tihana Tot.

Elevii de la școala elementară, clasele V–VIII: premiul întâi – Lena Živanov („Cântec de naștere”), premiul doi – Hristina Jokić („Familia”), premiul trei – Ramsey Kruesi („Doare când ești singur”), Mirjana Mandić („Ce este un grup de drepturi”) și Lena Popović („O floare cu soare strălucește”). Mențiuni au primit Dunja Andrijević, Marija Knežević, Anđela Terek, Lana Milošev și Vukan Vasić.

La categoria școlilor medii: premiul întâi – Jovana Čarkić („Luna albastră în jurul nopții”), premiul doi – Mihajlo Tadić („Răscruce”), premiul trei – Marijana Golubović („Schimbare”), Radmila Božinović („Marea Neagră”).

Elevii români de la școala elementară care au fost premiați: premiul întâi – Andrea Benca, Patricia Todoran; premiul doi – Elena Perin, Sara Maria Omaran; premiul trei – Andrea Farkaș și Matias Greonianț.

Elevii români de la școala medie care au fost premiați: premiul întâi – Rebeka Pența, Stefan Seratlici; premiul doi – Teodora Miul, Viktor Vlad Boldovina; premiul trei – Bianka Șorgean, Nadia Cojocar, iar mențiuni au primit Helen Andrea Sporea Trifu, Sara Imbroane, Liliana Dragodan, Nina Gilezan, Angela Paska, Sofia Mohan, Paul-Nicolai Popescu, Sebastian Lotrean, Gloria Suru, Sara Gian, Melisa Voin, Estera Taicuna Teleagă, iar premiul special l-a primit Cezar Karaman din Chișinău, Republica Moldova.

Diplome au primit și membrii juriului, dar și profesoarele care au lucrat cu acești minunați elevi care au scris poezii.

Vasilie PETRICĂ

