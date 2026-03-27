Școala Elementară „2 Octombrie” a găzduit competițiile școlare de chimie

Duminică, 15 martie, la Școala Elementară „2 Octombrie” din Nicolinț au avut loc competițiile comunale la disciplina chimie, la care au participat elevi din 5 școli: Sân-Mihai, Ilandža, Alibunar, Banatski Karlovac și Nicolinț. Elevii care au obținut peste 70 de puncte s-au calificat la competițiile regionale de chimie: Anastasia Muncean a obținut 90 de puncte (ȘE „3 Octombrie” din Sân-Mihai), Ines Muncean – 80,5 puncte (ȘE „3 Octombrie” din Sân-Mihai), Milana Diklić – 80 de puncte (ȘE „Miloš Crnjanski” din Ilandža), Stefan Bekman – 69 de puncte (ȘE „Frăție și Unitate” din Alibunar), Adriana Giban – 68,5 puncte (ȘE „2 Octombrie” din Nicolinț).

Silvia MĂRGAN

