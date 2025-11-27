Prin binecuvântarea Preasfințitului Ierarh Lucian al Caransebeșului și a Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcop al Daciei Felix, în data de 23 noiembrie, la Biserica Ortodoxă Română din Alibunar a avut loc slujba de săvârșire a Sfântului Maslu, una dintre cele mai puternice slujbe de vindecare și întărire sufletească din tradiția ortodoxă, și cateheza susținută de părintele Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Episcopiei Caransebeșului.

Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți, între care s-au numărat: pr. dr. Emanuel Tăpălagă, vicar de Voivodina, pr. Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Episcopiei Caransebeșului, și pr. Gabriel Simionesei, parohul bisericii din Alibunar.

Despre scopul vizitei părintelui Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul Episcopiei Caransebeșului, coordonator al sectorului de tineret la biserica din Alibunar, aflăm de la dânsul:

– Am venit la frați. Am venit la românii noștri și, aș zice, nu doar la români, am venit la ortodocșii noștri, pentru că suntem frați cu toții. Scopul nostru este de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, dar înainte de aceasta ne-am rugat, și acesta este scopul central, am venit să ne rugăm, iată, la taina Sfântului Maslu, taina vindecării și taina dezlegării și iertării păcatelor, iar la finalul acestei sfinte taine, binecuvântarea ierarhilor noștri, a Preasfințitului Lucian al Caransebeșului și a Preasfințitului Ieronim al Daciei Felix. Am rostit și acest cuvânt de învățătură prin care am încercat să-i sensibilizez pe cei prezenți în biserică, chiar dacă erau la o vârstă înaintată, media de vârstă, așa cum s-a văzut, era înaintată, am încercat să-i sensibilizez pe oameni și să-i conștientizez încă o dată despre importanța conlucrării omului cu Dumnezeu.

Devenind purtător de har al puterii lui Dumnezeu, în măsura în care conlucrăm cu Domnul. Noi prin rugăciune și prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, iar ei prin practicarea acestei sfinte taine. Am încercat, de asemenea, să teoretizez faptul că familiile au nevoie de îndrumări practice, despre ce anume au de făcut ca să primească harul, puterea și vindecarea de la Dumnezeu. Cred că aceste lucruri am încercat să le facem în această seară. Ne propunem să revenim în Voivodina. Acestea sunt slujiri misionare prin care încercăm să sprijinim aici lucrarea sfințitoare a Bisericii Ortodoxe în această parte.

Iar despre cât de des se face Taina Sfântului Maslu, părintele Mihai Ciucur ne spune:

Dacă ar fi să mergem pe practica din vechime, Taina Sfântului Maslu este o taină particulară, care se face la casa bolnavului. Sigur că, pornind de la premisa că, mai mult sau mai puțin, cu toții suntem bolnavi, dacă nu de boală trupească, măcar de boală sufletească.

Taina Sfântului Maslu este o taină care, în general, este asociată posturilor, adică, în cele patru posturi de peste an, se săvârșește Taina Sfântului Maslu, completată fiind de celelalte două taine despre care am vorbit, deci Taina Spovedaniei și Taina Sfintei Împărtășanii.

Cred că toate acestea, împreună, pot să lucreze și, până la urmă, nu există o regulă, o rețetă, pentru că am spus că nu vorbim despre aceste taine ca despre superstiții, ci cred că este important ca, de atâtea ori de câte ori simțim că avem nevoie, să ne pregătim pentru aceste sfinte taine.

Despre cum i-a găsit pe oamenii din Alibunar, părintele Ciucur declară:

Părintele paroh Gabriel Simionesei, ne spune că scopul vizitei părintelui Mihai Ciucur este o dovadă a parteneriatului dintre Episcopia Caransebeșului și Episcopia Daciei Felix, prin implicarea directă a Preasfințitului Părinte Ieronim, care, neobosit, se străduiește ca și credincioșii Episcopiei Daciei Felix să aibă parte de seri duhovnicești și de cateheze.

Vădit emoționat, părintele nostru duhovnic, Gabriel Simionesei, ne destăinuie că acest eveniment era una dintre dorințele sale.

