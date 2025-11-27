Literatura bilingvă în viața scriitorilor

Săptămâna trecută, în salonul „Vasko Popa” al Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț a avut loc cea de-a paisprezecea ediție a „Zilelor lui Petru Cârdu”, organizată sub sloganul „Reverie poetică bilingvă”. Evenimentul a început cu discursul Anei Cârdu, care a subliniat câteva informații importante despre poetul Petru Cârdu.

Redactorul-șef, prof. dr. Mihajlo Pantić, a vorbit despre conceptul editorial și noile succese, dar și despre ideile care au păstrat reputația Comunei Literare Vârșeț, care anul acesta a editat nouă cărți. Acest eveniment cultural a fost sprijinit de Ministerul Culturii al Serbiei și de orașul Vârșeț.

Dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil printre altele și de cultură, s-a exprimat că este bucuros să se afle la un astfel de eveniment cultural tradițional, foarte important pentru toți iubitorii cuvântului scris. El, în numele orașului Vârșeț, a felicitat Comuna Literară Vârșeț pentru rezultatele excepționale pe care le-a obținut nu numai la Târgul de Carte din Belgrad, ci și la toate târgurile de carte. Orașul Vârșeț a fost întotdeauna la dispoziția Comunei Literare Vârșeț pentru ajutor și așa va fi și în viitor.

Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, s-a exprimat că este foarte onorat să se afle la o nouă ediție a „Zilelor lui Petru Cârdu”. Poetul Petru Cârdu a scris atât în limba sârbă, cât și în limba română. Comuna Literară Vârșeț este o instituție care a depășit granițele Serbiei și a devenit o instituție de prestigiu internațional. Ea a contribuit semnificativ la dezvoltarea culturală dintre România și Serbia. Petru Cârdu a colaborat cu mulți scriitori din România.

Ljubomir Koraćević a vorbit despre Petru Cârdu ca poet și editor și despre rolul și importanța micilor edituri care cultivă literatura de calitate. Actorul Darie Doclean a citit o poezie în limba română. Gabriel Băbuț a prezentat cel mai nou număr al revistei „Kovine”, care a publicat lucrări ale celor mai importanți scriitori naționali și internaționali. El a vorbit și despre cartea autorului Emil Cioran.

Din creațiile lor originale au citit Aleksandar Jovanović, Dimitrije Nikolić, Jasmina Vrbavac, Oleg Tomić și Mirko Sebić. De momentele muzicale s-a ocupat Dimitrije Nikolić la pian, care a interpretat câteva melodii clasice.

Vasilie PETRICĂ

