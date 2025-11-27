Cinci decenii de program în limbile slovacă, ruteană și românăla Programul 2 al Radioteleviziunii Voivodina

Radioteleviziunea Voivodinei a marcat cinci decenii de activitate la Programul doi al televiziunii – al redacțiilor în limbile slovacă, ruteană și română, care din anul 1975 sunt baza identității multilingve a Instituției Publice Mediatice. Acest jubileu triplu arată simbolic rolul istoric al Radioteleviziunii Voivodinei, casei mediatice cu 16 limbi, loc în care diferitele identități, povești și culturi sunt în egală măsură prezentate și păstrate. Aceasta nu este doar istorie. Aceasta este și obligația și dovada că programul în limbile minorităților naționale are o importanță mare pentru Voivodina și nu numai.

„Redacțiile noastre de televiziune în limbile slovacă, ruteană și română, deja de jumătate de secol lucrează ca telespectatorilor să le asigure cele mai noi știri, analize profesionale, povești ale oamenilor, educație, cântec și zâmbete. Chiar dacă sunt diferite în multe – limbă, cultură, obiceiuri și religie –, totuși toate au un scop unic: să facă program actual, calitativ, profesional și original, dar să păstreze și să mențină limba maternă. Doar în anul trecut, aceste trei redacții au făcut peste 160 de mii de minute de program, fiecare câte cca 55 de mii de minute”, a declarat directorul general al Instituției Publice Mediatice Radioteleviziunii Voivodinei, Goran Karadžić.

Faptul că telespectatorii sunt mulțumiți este confirmat atât de cifre, cât și de declarații.

„Conform ultimei cercetări pe teren, aproape 80 de procente dintre aparținătorii comunității naționale slovace urmăresc programul nostru în această limbă. Peste 90 de procente dintre rutenii anchetați din Voivodina urmăresc programul în limba ruteană, iar 70 de procente dintre români programul în limba română. Laude, cuvinte frumoase despre conținutul programului, jurnaliștii noștri le aud la înregistrări de-a lungul Voivodinei, în localități cum sunt Bački Petrovac, Kovačica, Vrbas, Ruski Krstur, Vârșeț și Torac. Bineînțeles, întotdeauna există spațiu pentru îmbunătățire și dezvoltare mai departe. La aceasta, sunt sigur că vom lucra cu succes și în următorii 50 de ani”, a adăugat Goran Karadžić, directorul general al Radioteleviziunii Voivodinei.

Andrea Juhas, directorul ad-interim și redactorul responsabil al Televiziunii 2 din cadrul Radioteleviziunii Voivodina, a evidențiat: „Acest jubileu este o dovadă a misiunii de mai mulți ani prin care Instituția Publică Mediatică Radioteleviziunea Voivodinei este casa tuturor comunităților și oferă fiecărui cetățean spațiu pentru informare în limba pe care o înțelege și o percepe ca fiind a sa.”

Ea a subliniat că, în decursul a cinci decenii de creare a programului, a fost construită istoria din mii de emisiuni, reportaje și voci, astfel că munca multor generații a fost „o misiune personală și un fapt al dedicării comunității”.

Juhas a amintit că „mass-media în limbile minorităților naționale este păstrător de limbă și spirit al comunității” și și-a exprimat dorința ca următorii 50 de ani să fie la fel de bogați, inspirați și de succes pentru toate cele trei redacții.

Despre munca și însemnătatea acestor trei redacții, pe data de 18 noiembrie, când a avut loc această festivitate, au vorbit și redactorii și oaspeții la discuția panel.

Redacția română, cu emisiunea „Magazin TV”, care a menținut un format cunoscut, a devenit un partener important al instituțiilor care păstrează tradiția română și afirmă numeroși creatori.

„Sunt foarte onorat să particip la jubileul de 50 de ani al secției române din cadrul Radioteleviziunii Voivodinei și urez colectivului acestei redacții să mențină și în viitor aceleași înalte standarde de calitate și profesionalism în beneficiul comunității române și al multiculturalismului aici, în Voivodina”, a declarat ministrul-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, Daniel Bala.

„Jubileul de 50 de ani este un lucru extraordinar, atât pentru Radioteleviziunea Voivodinei, cât și pentru noi, ca și români, pentru că, timp de jumătate de secol, să avem emisiuni în limba română este o adevărată realizare cu succes, mai ales că acest lucru durează neîntrerupt și am putut vedea din cele expuse că programele noastre au crescut atât ca număr de minute de program, cât și ca calitate. Cu această ocazie vreau să felicit redacția în limba română, să-i urez mult succes în continuare, multe emisiuni, iar noi vom fi în fața televizoarelor în fiecare săptămână și vom aștepta programele acestei redacții”, a declarat vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Traian Căcina.

„În primul rând doresc să felicit redacția în limba română pentru cei cincizeci de ani de activitate neîntreruptă. Ceea ce televiziunea face astăzi și ceea ce au făcut generațiile precedente de jurnaliști este un lucru deosebit de important pentru păstrarea limbii, identității și a culturii noastre naționale. Vă felicit din acest motiv”, a menționat membrul Consiliului de Administrație al Radioteleviziunii Voivodina, Valentin Mic.

Danijela Bakić Scumpia

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 29 noiembrie 2025