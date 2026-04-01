LANSAREA ROMANULUI PENTRU COPII „AVENTURILE MICULUI DARKO”, DE MARIANA STRATULAT, LA PLANDIȘTE

O întâlnire cu lumea poveștilor în preajma Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii

Ziua Internațională a Cărții pentru Copii este sărbătorită anual pe 2 aprilie, marcând data nașterii scriitorului danez Hans Christian Andersen, unul dintre cei mai îndrăgiți autori de povești din lume. Această zi are rolul de a încuraja lectura în rândul celor mici și de a sublinia importanța literaturii în formarea imaginației și a sensibilității copiilor. În preajma acestei sărbători, la Plandiște a avut loc lansarea romanului pentru copii „Aventurile micului Darko”, semnat de autoarea Mariana Stratulat, eveniment care a reunit un public numeros format din copii, părinți, cadre didactice și invitați.

Sala Centrului Cultural a fost arhiplină, iar atmosfera caldă și prietenoasă a fost completată de un program artistic variat, gândit special pentru a reflecta universul copilăriei. Momentele pregătite de cei mai tineri participanți – recitări, dramatizări și interpretări muzicale – au adus bucurie și emoție, fiind răsplătite cu aplauze îndelungate. Un element deosebit al evenimentului a fost interacțiunea directă și sinceră dintre actorul Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț, Ionel Cugia, și copii, care au reușit să creeze o legătură autentică cu publicul și să insufle energie și voie bună întregului spațiu.

Cea mai mare contribuție la atmosfera, care nu a mai fost văzută de mult timp la o lansare de carte pentru copii la Plandiște, a fost adusă de micuții din cor și de dirijoarea lor, profesoara Ivana Gradišar. Au urmat recitaluri, scenete și momente de dans ale elevilor care, inspirați de energia pozitivă ce se simțea în întreaga sală, și-au susținut programul cu ușurință. Pentru toate acestea, au fost răsplătiți cu aplauze generoase și ovații.

Promovarea romanului „Aventurile micului Darko” s-a desfășurat prin lectura unor fragmente și povești din care este alcătuit romanul, în interpretarea preșcolarilor de la Instituția „Mihajla Nikola”: Zara Milovanović, Lana Đekić și Elena Toševski. Au participat, de asemenea, membrii secției de teatru a Școlii „Mile Radeka”: Sara Stoilkovski, Jana Mikulić, Maša Petrović și Lazar Brezičanin, sub îndrumarea profesoarei Alexandra Nistor, precum și soliștii vocali Lazar Stibila și Marko Jovanovski. Ionel Cugia, actor profesionist la Teatrul Național „Sterija” din Vârșeț, a reușit, prin interpretarea sa, să stabilească o interacțiune deosebită cu publicul.

Meritul pentru promovarea și publicarea acestui roman le aparține următorilor: Verica Preda, scriitoare; profesoara Gordana Kovačević, moderatoarea programului; Valentin Mic, poet, redactor al săptămânalului „Libertatea” și director adjunct al CPE „Libertatea”; Marin Gașpar, redactor al activității editoriale la CPE „Libertatea”; și Milan Orlić, redactor la Editura „Mali Nemo” din Panciova, în cadrul căreia romanul a fost publicat, cu recomandări excelente.

Text şi fotografii:

Denis STRATULAT și Rodica GRUESCU

