O producție editorială bogată, prezentată în fața unui public select și numeros

În cadrul ediției din acest an a Târgului Internațional de Carte de la Novi Sad, desfășurat într-un spațiu consacrat dialogului cultural și diversității literare, Casa de Presă și Editură „Libertatea” și-a reafirmat, într-o manieră remarcabilă, rolul de promotor consecvent al valorilor scrisului în limba română din Voivodina. Evenimentul din 17 martie s-a bucurat de prezența unui public numeros și avizat, oferind un cadru deosebit pentru prezentarea unei producții editoriale consistente, definitorii pentru profilul și prestigiul instituției.

Astfel, au fost lansate volumele „Reflecții eterne în oglinda timpului” – Interviuri alese, semnat de Mariana Stratulat, o culegere ce reunește dialoguri relevante pentru spațiul cultural contemporan, volum distins recent cu prestigiosul premiu „Cartea anului editorial 2025” al Editurii „Libertatea”; „Mihai Eminescu ’175 – Bibliografie – Lumina 1947– 2025” de Ioan Baba, o lucrare cu valențe documentare ce recuperează perspective esențiale asupra receptării eminesciene într-o perioadă istorică bine delimitată; precum și volumul „Cele mai frumoase poezii doamnelor în dar”, coordonat de Mariana Stratulat, o selecție lirică dedicată sensibilității și expresivității feminine.

Prin aceste lansări, Casa de Presă și Editură „Libertatea” își confirmă angajamentul de a susține creația literară și de a aduce în fața publicului lucrări valoroase, în care se împletesc reflecția, memoria culturală și expresia poetică, contribuind astfel la consolidarea identității culturale românești în acest spațiu multicultural.

La începutul evenimentului, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea” a dat un ton festiv și solemn întâlnirii, înmânând premiul pentru debut editorial, acordat cu prilejul Zilei Mondiale a Poeziei, marcată anual la 21 martie, tinerei autoare Georgeta Ioviță Sfrâncioc. Momentul a fost încărcat de emoție și simbolism, marcând sprijinul acordat noilor voci din literatura română. Laureata a mulțumit pentru distincție și a răspuns gestului prin lectura unei poezii, oferind publicului prezent un instantaneu liric autentic, care a întregit atmosfera evenimentului.

În public, alături de numeroși scriitori, jurnaliști și intelectuali, s-au aflat și delegații ai Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, respectiv preacucernicii preoți Gabriel Bandu, Cristian Popi și Emanuel Mojic, prezența acestora conferind evenimentului solemnitate și prestanță spirituală.

„Sfântul Vasile Mărturisitorul ne învață că întreaga creație este o carte deschisă în care Îl putem descoperi pe Dumnezeu. Astăzi celebrăm cărțile scrise de oameni, dar care poartă în ele scânteia inspirației divine. O carte bună este o oglindă în care ne regăsim propriile frământări și idealuri, un prieten care tace atunci când avem nevoie de liniște. Să căutăm acele cărți care nu doar ne informează, ci, mai ales, ne formează — care ne fac mai buni, mai iertători și mai înțelegători față de aproapele nostru. Fie ca paginile pe care le vom răsfoi aici să fie semințe bune, care să rodească în sufletele noastre”, a declarat preacucernicul preot Gabriel Bandu.

În numele Editurii „Libertatea”, redactorul Marin Gașpăr a prezentat volumele apărute pe parcursul anului 2025, precum și pe cele aflate în curs de elaborare și care urmează să vadă lumina tiparului în perioada următoare, adresând totodată cuvinte de apreciere și susținere pentru lucrările lansate în cadrul evenimentului. „În anul 2025 au văzut lumina tiparului 25 de volume, iar anul acesta sunt convins că vom depăși acest număr, ajungând la 26 sau chiar mai multe”, a precizat acesta.

Valentin Mic, redactor al săptămânalului „Libertatea” și director adjunct, a prezentat volumele incluse în programul editorial și a oferit, totodată, o succintă apreciere asupra unor titluri lansate în cadrul evenimentului. Referindu-se la cartea „Reflecții eterne în oglinda timpului. Interviuri alese”, acesta a declarat: „Am onoarea să țin în mână cartea care a fost premiată. Este vorba despre unul dintre cele mai bune modele de carte, un veritabil ghid despre cum se scrie și cum se realizează un interviu. Volumul reunește peste 100 de personalități din mai multe țări și este o lucrare care reflectă câți prieteni are, în realitate, Casa de Presă și Editură „Libertatea”. Interviurile Marianei Stratulat, realizate pe parcursul a 20 de ani de jurnalism, conturează o carte-model, motiv pentru care o felicităm și cu această ocazie. A doua carte este „Cele mai frumoase poezii doamnelor în dar”. Este vorba despre a treia apariție din această serie: prima carte a reunit doamne care au scris pentru doamne, a doua a fost realizată de domni pentru doamne, iar acest volum cuprinde atât poezii ale poeților, cât și ale poetelor, în aproximativ 15 limbi, provenind din numeroase țări. Cartea este rezultatul participării la diverse festivaluri literare, iar toate aceste creații au fost traduse de Mariana Stratulat, împreună cu poetul Vasa Barbu. Este, fără îndoială, o carte excelentă. Premiul pentru „Cartea anului” nu este doar un premiu acordat unui volum, ci recunoaște o întreagă creație care însumează aproximativ 30 de cărți ale autoarei.”

Cu acest prilej, Mariana Stratulat și profesor universitar dr. Virginia Popovici au înmânat premiul pentru cercetare, decernat de un juriu internațional format din reprezentanți ai trei țări, în cadrul evenimentului „Cartea anului editorial” al Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Distincția, acordată pentru cercetarea operei eminesciene în Serbia, i-a revenit lui Ioan Baba, autor care a realizat o amplă și documentată analiză a întregii opere a lui Mihai Eminescu.

„Ioan Baba se conturează ca una dintre personalitățile remarcabile ale culturii noastre. Un autor complex, care îmbină armonios vocația poetică, rigoarea traducătorului și profunzimea eseistului. Lucrarea dedicată lui Mihai Eminescu evidențiază, într-un mod original și bine structurat, preocuparea constantă pentru valorile fundamentale ale literaturii române. Prin această contribuție, Ioan Baba nu doar că aduce un omagiu marelui poet, ci și consolidează legătura dintre cultura română din Serbia și patrimoniul național”, a declarat Mariana Stratulat.

Danijela BAKIĆ SCUMPIA

Fotografii: Denis STRATULAT

