Eveniment cultural de marcare a Zilei Internaționale a Francofoniei

Tocmai în ziua în care întreaga lume marchează crearea nucleului internațional al Francofoniei, în urmă cu 76 de ani, vineri, 20 martie, Consulatul General al României la Vârșeț și Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina au organizat, la Centrul Cultural din Zrenianin, un eveniment cultural special dedicat marcării și celebrării Zilei Internaționale a Francofoniei și a împlinirii a 33 de ani de când România a devenit membru cu drepturi depline al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). Cu acest prilej a avut loc proiecția recentei producții românești, filmul documentar „Nasty”, regizat de o echipă formată din Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu. Pelicula a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes 2024, fiind inclusă în selecția oficială. Evenimentul cultural s-a desfășurat în parteneriat cu Primăria municipalității Zrenianin, CPE „Libertatea” din Panciova și Redacția Română a Radioteleviziunii Voivodinei.

La proiecție au fost prezenți peste 100 de români din Zrenianin, dar și din Torac, Ecica, Iancaid, Sărcia și Uzdin. Manifestarea a fost o ocazie potrivită pentru ca apartenenții etniei noastre din orașul de pe Bega să celebreze momente speciale și să asiste la un eveniment artistic românesc, bucurându-se de emoții și deosebită reverență din partea publicului prezent.

Cu acest prilej, Todor Ursu, director al ICRV, și Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, care a inaugurat evenimentul cultural, au rostit cuvinte introductive privind însemnătatea Zilei Internaționale a Francofoniei și a împlinirii a 33 de ani de când România a devenit membru cu drepturi depline al OIF.

Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, a declarat următoarele: „Astăzi, 20 martie, este Ziua Internațională a Francofoniei și am început intervenția mea în limba franceză. După cum se știe, atât România, cât și Republica Serbia sunt membre în această importantă organizație internațională, care, dincolo de afinitatea pentru limba franceză, promovează un important set de valori: promovarea păcii, a democrației, a drepturilor omului, a securității internaționale, de asemenea promovează cercetarea, învățământul și dezvoltarea economică durabilă. A devenit o tradiție ca în luna martie, Luna Francofoniei, să fie organizate evenimente care marchează Ziua Internațională a Francofoniei. La fel se întâmplă și în cazul evenimentului din această seară, care va prilejui proiecția unui film românesc recent. Filmul se numește «Nasty» și este o incursiune în viața și cariera unui mare sportiv român – tenismenul Ilie Năstase, care a scris o pagină importantă în istoria tenisului mondial. În acest film, în afară de Ilie Năstase, veți avea ocazia să-i revedeți pe alți tenismeni de renume mondial: Jimmy Connors, John McEnroe, Boris Becker, Björn Borg. Este un film românesc cu un ritm alert, incitant și sunt sigur că vizionarea lui vă va face o mare plăcere. Mă opresc aici, nu înainte de a mulțumi partenerilor din Republica Serbia care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Închei tot în limba franceză: «Vive la Roumanie, vive la Serbie, vive la Francophonie!»”

Dan MATA

