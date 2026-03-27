Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
9
heavy intensity rain
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

Curajul nu are naţionalitate

Într-un cadru solemn, la Palatul Serbia din Belgrad,, pe data de 16 martie, ministrul pentru drepturile omului și dialog social din Guvernul Republicii Serbia, Demo Berișa, i-a înmânat lui Florin Patrachioiu stema Republicii Serbia, în semn de apreciere pentru curajul, profesionalismul și verticalitatea de care a dat dovadă în timpul bombardamentelor NATO din 1999.

În discursul său, ministrul Demo Berișa a subliniat că, în acele momente dificile, Serbia nu a fost singură, iar alături de cetățenii săi s-au aflat și oameni din alte țări care, prin acțiunile lor, au demonstrat solidaritate și au contribuit, simbolic, la apărarea valorilor umane. El a accentuat că astfel de fapte nu trebuie uitate, întrucât ele reprezintă repere morale pentru generațiile viitoare.
Evenimentul de la Palatul Serbia a avut o încărcătură aparte, nu doar prin dimensiunea oficială, ci și prin semnificația istorică pe care o evocă. Recunoașterea acordată lui Florin Patrachioiu readuce în atenție un episod mai puțin cunoscut al anului 1999, când, în plin conflict, deciziile individuale puteau avea consecințe majore.
Într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și de confruntări deschise, gestul său a demonstrat că responsabilitatea profesională poate merge mână în mână cu asumarea unor riscuri personale, iar conștiința individuală poate deveni un factor decisiv în fața unor situații-limită.
Florin Patrachioiu, cunoscut drept „omul care a oprit trenul NATO”, lucra la acea vreme în gara din Pielești, în România. La 3 iunie 1999, într-un context tensionat și imprevizibil, acesta a luat decizia de a opri o garnitură militară NATO care se îndrepta spre atunci Republica Federală Iugoslavia. Gestul său, realizat în limitele atribuțiilor de serviciu, dar susținut de o puternică responsabilitate morală, a depășit cadrul unei simple intervenții profesionale, devenind un act de curaj personal, care avea să-l transforme, peste ani, într-un simbol al responsabilității și al demnității în fața istoriei.

V.M.

Articolul îl puteți citi în numărul 13 din 28 martie 2026