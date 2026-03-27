Curajul nu are naţionalitate

Într-un cadru solemn, la Palatul Serbia din Belgrad,, pe data de 16 martie, ministrul pentru drepturile omului și dialog social din Guvernul Republicii Serbia, Demo Berișa, i-a înmânat lui Florin Patrachioiu stema Republicii Serbia, în semn de apreciere pentru curajul, profesionalismul și verticalitatea de care a dat dovadă în timpul bombardamentelor NATO din 1999.

În discursul său, ministrul Demo Berișa a subliniat că, în acele momente dificile, Serbia nu a fost singură, iar alături de cetățenii săi s-au aflat și oameni din alte țări care, prin acțiunile lor, au demonstrat solidaritate și au contribuit, simbolic, la apărarea valorilor umane. El a accentuat că astfel de fapte nu trebuie uitate, întrucât ele reprezintă repere morale pentru generațiile viitoare.

Evenimentul de la Palatul Serbia a avut o încărcătură aparte, nu doar prin dimensiunea oficială, ci și prin semnificația istorică pe care o evocă. Recunoașterea acordată lui Florin Patrachioiu readuce în atenție un episod mai puțin cunoscut al anului 1999, când, în plin conflict, deciziile individuale puteau avea consecințe majore.

Într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și de confruntări deschise, gestul său a demonstrat că responsabilitatea profesională poate merge mână în mână cu asumarea unor riscuri personale, iar conștiința individuală poate deveni un factor decisiv în fața unor situații-limită.

Florin Patrachioiu, cunoscut drept „omul care a oprit trenul NATO”, lucra la acea vreme în gara din Pielești, în România. La 3 iunie 1999, într-un context tensionat și imprevizibil, acesta a luat decizia de a opri o garnitură militară NATO care se îndrepta spre atunci Republica Federală Iugoslavia. Gestul său, realizat în limitele atribuțiilor de serviciu, dar susținut de o puternică responsabilitate morală, a depășit cadrul unei simple intervenții profesionale, devenind un act de curaj personal, care avea să-l transforme, peste ani, într-un simbol al responsabilității și al demnității în fața istoriei.

V.M.

