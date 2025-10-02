Povestea unui oraș al viitorului într-o grădină, fără gume de mestecat

Pentru mine, Singapore a avut întotdeauna aura unei lumi îndepărtate, la care am visat ani de zile. În imaginația mea, arăta ca o utopie din oțel, sticlă și orhidee, un loc unde viitorul și tradiția se ciocnesc într-un haos perfect controlat. Când, în sfârșit, am pășit pe pământul din Singapore, sentimentul a fost ca și cum aș fi intrat într-o altă lume, meticulos gândită și creată.

Prima impresie este aproape identică pentru toți cei care ajung aici: în Singapore nu există murdărie, graffiti sau haosul aglomerației. Acest oraș te invită să ieși din cotidian – străzile sunt curate, iar aerul miroase a flori exotice și adie ușor a briză marină. Singapore este un oraș care respiră, crește și înflorește, mereu în căutarea perfecțiunii. Fiecare parc, fiecare clădire, fiecare detaliu pare să fie parte dintr-un mozaic atent planificat.

Inima orașului bate în ritmul contrastelor. Prima mea oprire a fost la Grădina Botanică, oază verde unde m-am trezit înconjurată de orhidee sălbatice, copaci uriași și o liniște care te obligă să te oprești și să asculți. La o distanţă de numai câţiva kilometri, în faimoasele Gardens by the Bay (Grădinile de lângă golf), m-au întâmpinat copacii giganți luminoși, ce păreau coborâți de pe altă planetă. Ziua, acești stâlpi de oțel sunt acoperiți de mii de plante, iar noaptea, când se aprind reflectoarele, devin un spectacol vizual care îți taie respirația.

În fiecare seară, începând cu ora 19:45 și din nou la 20:45, începe spectacolul cu muzică şi lumini, care durează cincisprezece minute. Imaginează-ți că stai sub niște copaci futuristici, înalți până la 50 de metri, care, deodată, se transformă în figuri dansante. În timpul acestei „rapsodii de grădină”, luminile pulsează, se schimbă în culori vibrante și „dansează” în ritmul muzicii. Ascultând hituri disco din anii ’80, m-am simțit de parcă m-aș fi rătăcit într-o pădure de basm a viitorului.

Sufletul Singaporeului îl descoperi cel mai bine în cartierele sale – adevărate identități culturale care păstrează moștenirea trecutului. În Little India (Mica Indie), aroma condimentelor, a tămâii și a florilor proaspete te învăluie îndată ce pășești în zonă. Aurul strălucește din vitrine, muzica răsună pe străzi, iar culorile sariurilor sunt atât de vii, încât te simți ca într-un vis colorat.

În Chinatown (Cartierul chinezesc), lampioanele roșii și mirosul de rață prăjită creează senzația că te afli la mii de kilometri depărtare, într-un oraș din China. Templele, martori ai secolelor, stau alături de zgârie-nori moderni, ca și cum timpul și spațiul și-ar fi pierdut sensul.

Înainte să pornesc la drum, mi se spunea că voi rămâne flămândă în Singapore, pentru că acolo totul este extrem de scump. Totuși, ceea ce m-a surprins au fost prețurile – sunt absolut în concordanță cu posibilitățile noastre. Singapore este un oraș multicultural în care mâncarea nu este doar un mijloc de supraviețuire, ci o formă de celebrare. Așa-numitele Hawker centre (centre gastronomice populare) sunt inima scenei culinare. Uitați de restaurantele luxoase.

Text și fotografii:

Senka D. Pavlović Čotrić

Articolul integral îl puteți citi în numărul 40 din 4 octombrie 2025