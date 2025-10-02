Povestea unei vieți departe de țară, dar mereu românească

Soții Idvorian sunt exemplul emoționant al unei familii din diaspora care arată că nici vârsta, nici distanța nu sunt piedici în calea redobândirii cetățeniei române.

Dorina și Nicolae Idvorian sunt dovada vie că dragostea pentru limba și tradițiile românești nu cunoaște granițe sau limite de timp. Stabiliți de peste 50 de ani în Canada, originari din Glogoni, Serbia, cei doi au trăit toată viața cu convingerea profundă că sunt români – prin sânge, prin limbă, prin cultură. Recent, visul lor de o viață s-a împlinit: au devenit cetățeni români.

„Suntem români din stră-strămoși”, spun emoționați soții Idvorian. Au crescut într-o comunitate în care, deși în minoritate, românii au știut să-și păstreze limba și identitatea. Chiar și când școala românească s-a restrâns la doar patru clase primare, iar restul învățământului se desfășura în limba sârbă, Dorina și Nicolae nu au uitat limba română. Au vorbit-o acasă, au citit ziarul „Libertatea” și au ascultat posturi de radio românești de peste graniță.

Ajunși în Kitchener, Ontario, în anii ’70, cei doi nu s-au limitat la integrarea în societatea canadiană. Dimpotrivă, s-au implicat activ în viața comunității românești locale: au participat, organizat și susținut zeci de evenimente culturale, religioase și educative.

„De mai mulți ani suntem implicați în activitățile Asociației Culturale „Arta” (în anul Centenar al României, 2018, Dorina a fost onorată cu un certificat pentru contribuția sa excepțională în comunitatea românească din Kitchener/Waterloo și implicarea sa în toate activitățile comunitare), placheta din partea Asociației Culturale „Banatul” cu ocazia aniversării de 50 de ani, Grupul muzical „Muzidava”, Cenaclul Literar „Florica Batu”, „Săptămâna Internațională a Culturii” la Câmpul Românesc, Hamilton.

De asemenea, suntem membri și în Asociația Culturală „Banatul”, Dorina fiind în Comitetul executiv de mai mulți ani.

Din postura de coordonator și prezentator la Festivalul Bănățean, Dorina a avut plăcerea și bucuria să întâlnească mulți prieteni la fel de entuziasmați de evenimentele în limba maternă organizate în diferite localități din America de Nord. „Suntem fericiți că trăim într-o comunitate mare românească, unde toți ne simțim ca și cum am fi acasă, unde putem, prin activitățile și implicarea noastră la diferite evenimente și ocazii, să păstrăm limba, tradiția și obiceiurile”. Dorina, ca colaborator al săptămânalului ,,Libertatea” cu regularitate scrie despre numeroasele evenimente care se desfășoară în comunitatea românească din orașul nostru, Kitchener, Ontario”, au declarat dânșii.

Soții Idvorian au fost, de asemenea, sponsori generoși la concursuri precum „Ziua lui Eminescu”, Festivalul „Maria Tănase” sau Ziua Iei. Implicarea lor a fost recunoscută oficial în numeroase rânduri, inclusiv cu diplome de ctitori acordate de bisericile românești din Kitchener.

