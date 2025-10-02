Eternele melodii românești au vibrat în inimile iubitorilor de romanţe

Seara I

Teatrul Național

„Toša Jovanović”, Zrenianin,

26 septembrie

Muzică specifică, interpreţi talentaţi, recitaluri de excepţie, emoţii, organizare impecabilă şi un public numeros, aşa poate fi descrisă ediţia a XIII-a a Serilor de Romanţe, care a avut loc pe 26 septembrie în superba sală barocă de spectacole a Teatrului Național „Toša Jovanović” din Zrenianin şi, în seara următoare, 27 septembrie, în atmosfera unică a complexului „Helvecija” din Vârşeţ. Admiratorii acestui gen specific de muzică românească au venit în număr mare din toate colţurile Banatului sârbesc, dar şi din străinătate, pentru a urmări evenimentul artistic amplasat într-o ambianţă magnifică, oferind celebrarea romanţelor printr-un eveniment unic, care a devenit un reper în peisajul manifestărilor de la noi. În acest an, în premieră, evenimentul muzical s-a organizat în două orașe bănățene, la Zrenianin și Vârșeț.

Ediţia a XIII-a a Serilor de Romanțe, anterior evenimentul fiind denumit Festivalul Internaţional de Romanțe și Muzică de Pahar, a fost organizat de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, Societatea Românilor „Bega” din Zrenianin și Fundația „Protopop Traian Oprea” din Vârșeț, fiind sprijinită financiar de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Primăria Zrenianin.

În debutul manifestării, Dinicu Voin, preşedintele Societăţii Românilor „Bega”, a adresat cuvinte de salut asistenţei, oaspeţilor şi invitaţilor, precum şi mulţumiri instituţiilor și sponsorilor care au sprijinit această manifestare unică de la noi, urându-le succes tuturor participanţilor.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Ancăi Corfu, consul general al României la Vârșeț, căreia i-a revenit onoarea de a inaugura ediţia din acest an a Serilor de Romanțe, menționând următoarele:

„Îmi face deosebită plăcere să mă aflu la Zrenianin, în cadrul acestui eveniment mult așteptat de dumneavoastră, dedicat romanțelor. Doresc să adresez felicitări deosebite organizatorilor acestui eveniment și interpreților care ne vor încânta cu cele mai frumoase și sensibile romanțe românești.”

A urmat partea muzicală a programului. La ediţia din acest an a evenimentului dedicat romanței s-au prezentat cinci interprete talentate de la noi, unele dintre ele fiind deja nume consacrate ale muzicii populare româneşti, laureate la festivalurile de muzică şi folclor din Voivodina. Spectatorii, cunoscători ai melodiei izvorâte din doină şi ai baladelor noastre străbune, s-au bucurat de un eveniment artistic remarcabil, de un spectacol de o înaltă ţinută artistică, în compania solistelor Vanesa Crețu („Pe cărarea vieții mele” și „Omul de inimă grea”); Ana Maria Damian („Eu te-am iubit” și „De-ar fi mândra unde-i luna”); Valentina Secheșan („Supărată sunt pe lume” și „Foaie verde, măr domnesc”); Nadia Drăgoi Ungur („Icoana” și „Pelin beau, pelin mănânc”); și Alexandra Lelea („Bătrâne sat, te las cu bine” și „De unde vii tu, măi lele”).

Cunoscutele noastre soliste au evoluat pe scena teatrului din Zrenianin, prezentându-se cu câte o romanţă şi un cântec de pahar, fiind răsplătite cu îndelungate aplauze, la scenă deschisă. Interpretarea de excepţie, vocile pătrunzătoare şi puternice au emoţionat audienţa, aducând o doză de romantism în sufletele celor prezenţi la spectacol.

În continuarea programului au evoluat invitați speciali din România, Adriana Boba („Se scuturau toți trandafirii”, „Dorința” și „Du-mă acasă, măi tramvai”) și Mariana Anghel („Romanța crizantemelor”, „Cine mi te-a scos în cale”, „Sanie cu zurgălăi” și „Ionel, Ionelule”), care au încântat publicul atât prin ţinuta artistică, calitatea vocilor, cât şi prin interpretarea melodiilor. Toate piesele muzicale interpretate atât de soliste, cât și de orchestră au fost înveșmântate în aranjamentele semnate de Lucian Petrovici, Doru Ursu, Petru Popa, Grațian Petrovici și Filip Baloș.

Evenimentul muzical Serile de Romanțe s-a încheiat cu un recital de o impresionantă valoare artistică al Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, condusă cu mare măiestrie de mr. Roman Bugar, care a muncit zi şi noapte cu multă pasiune şi entuziasm, reuşind să configureze un spectacol remarcabil alături de ansamblul pe care îl conduce.

La buna reuşită a ediţiei din acest an a manifestării dedicate romanţelor a contribuit şi excelenta prezentatoare, Camelia Bugar.

Dan MATA

Articolul îl puteți citi în numărul 40 din 4 octombrie 2025