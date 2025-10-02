Seara a II-a Complexul „Helvecija”, Vârşeţ,27 septembrie

După minunata atmosferă creată în prima seară la Zrenianin, Vârșețul a găzduit o seară de excepție, dedicată romanței – gen muzical care încântă sufletul prin frumusețea și sensibilitatea sa. În ambianța elegantă a complexului „Helvecija”, publicul a trăit momente de rafinament și emoție, delectându-se cu interpretări desăvârșite și armonii care au umplut sala de muzică și voie bună. Această seară a demonstrat încă o dată puterea romanței de a uni oamenii prin muzică și de a crea experiențe memorabile.

Evenimentul a fost deschis de Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, condusă de maestrul Roman Bugar, care a interpretat o suită de romanțe și melodii rafinate, cu aranjamente semnate de artiști de renume precum Petru Popa, Grațian Petrovici, Lucian Petrovici, Doru Ursu și Filip Baloș.

Seara a fost onorată de prezenţa Ancăi Corfu, consul general al României la Vârşeţ, şi a dr. Valentin Ardelean, preşedinte al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române.

Numeroșii invitați au fost salutați de Daniel Răduț, președintele Fundației „Protopop Traian Oprea”, care s-a adresat cu cuvinte alese în numele organizatorilor:

„Ne bucurăm să fim împreună în această seară deosebită, în care romanța, această floare gingașă a muzicii românești, răsună la Vârșeț, apropiindu-ne unii de alții prin melodia sufletului. Romanța nu este doar un cântec, ci ea este mărturisire. În fiecare vers se ascunde o poveste, un dor, o emoție care trece dincolo de timp și ne leagă de rădăcinile noastre culturale. Prin romanțe am învățat să plângem, să simțim cu intensitate și să păstrăm vie sensibilitatea inimii. Această seară este închinată frumuseții și nostalgiei, dar și legăturii dintre generații, căci romanța, deși născută acum mai bine de un veac, rămâne mereu actuală. O regăsim în șoaptele serilor, în frumusețea toamnelor și în dorul care nu ne părăsește niciodată.”



În încheiere, Daniel Răduț și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au făcut posibil acest eveniment: artiștii care încântă publicul prin talent și sensibilitate, partenerii și publicul, care, prin prezență și aplauze, păstrează vie această comoară a sufletului românesc.

Se cuvine să reamintim că seara a fost organizată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, al Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, al Asociației Românilor „Bega” din Zrenianin și al Fundației „Protopop Traian Oprea”.

Atmosfera a fost completată de vocile remarcabile ale tinerelor interprete Valentina Secheșan din Petrovasâla, Ana Maria Damian din Torac și surorile Cristina Mic și Teodora Mic din Satu Nou, care au impresionat publicul prin sensibilitate și expresivitate. Oaspetele din România, Adrian Boba, un interpret de operă de excepție, a adus romanțe nemuritoare precum „Se scuturau toți trandafirii”, „Dorința” și „Du-mă acasă, măi tramvai”, fiind răsplătită cu ropote de aplauze.

Revelația serii a fost renumita interpretă Mariana Anghel, care a stârnit ovații prin interpretarea impecabilă a pieselor „Romanța crizantemelor”, „Cine mi te-a scos în cale”, „Sanie cu zurgălăi” și „Ionel, Ionelule”. Publicul a rezonat alături de ea, iar la final Mariana Anghel a adus cuvinte de laudă la adresa orchestrei, evidențiind talentul și profesionalismul tuturor membrilor săi, dar mai ales pe cel al dirijorului Roman Bugar:

„Sunt atât de fericită să cânt de fiecare dată alături de această orchestră minunată. Este o adevărată comoară națională. Am avut ocazia să cântăm împreună la Sibiu și la Alba Iulia, iar fiecare întâlnire cu această orchestră este o bucurie imensă.”

Seara de romanțe de la Vârșeț a rămas astfel o adevărată sărbătoare a muzicii, a emoției și a tradiției românești, demonstrând că romanța continuă să fie un liant al sufletelor și o experiență memorabilă pentru toți iubitorii acestui gen.

Denis STRATULAT

Articolul îl puteți citi în numărul 40 din 4 octombrie 2025