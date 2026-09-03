Ziua Limbii Române a fost marcată la Torac printr-un eveniment cultural și educativ găzduit de Școala „George Coșbuc”, care a reunit elevi, cadre didactice, oameni de cultură și reprezentanți ai instituțiilor românești în jurul unui reper fundamental al identității comunității românești din Voivodina – limba română.



Evenimentul a fost deschis de prof. Renata Besu Petrovici, care a vorbit despre importanța limbii române, despre necesitatea cultivării și utilizării ei corecte și despre responsabilitatea pe care fiecare generație o are în transmiterea acesteia. Totodată, aceasta a salutat prezența distinșilor invitați care au răspuns invitației de a participa la manifestarea de la Torac.

A urmat un moment literar-dramatic pregătit de elevii Școlii „George Coșbuc”, sub îndrumarea prof. Rodica Petrovici. Îmbinând recitarea cu expresia scenică, elevii au adus în fața publicului un program construit în jurul cuvântului românesc și al legăturii dintre limbă, cultură și identitate.

Evenimentul dedicat Zilei Limbii Române a fost organizat în cadrul proiectului mai amplu „Cultură, spiritualitate şi tradiţie la «Casa Bănăţeană»”, derulat de Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor. Inițiativa urmărește, printr-un ansamblu de activități culturale, educative și de protejare a patrimoniului, consolidarea rolului pe care Complexul Etnografic „Casa Bănățeană” îl are în păstrarea identității culturale și spirituale a românilor din Voivodina.

Pe lângă organizarea unor manifestări dedicate limbii, culturii și tradițiilor românești, proiectul cuprinde activități de mentenanță a complexului, precum și lucrări de conservare, protecție și reparații la acoperișul și componentele din lemn ale bisericuței aflate în perimetrul acestuia. Prin aceste intervenții se urmărește păstrarea unui spațiu de importanță majoră pentru patrimoniul cultural și spiritual al românilor din Voivodina, în care patrimoniul material se întâlnește firesc cu activitatea culturală vie a comunității.

Moderatorul serii a fost Nicu Ciobanu, președintele Societății (Fundației) Române de Etnografie și Folclor, care a prezentat și o lucrare dedicată modului în care ar trebui să fie marcată Ziua Limbii Române. În intervenția sa, Nicu Ciobanu a atras atenția asupra necesității ca asemenea momente să depășească dimensiunea pur festivă și să aibă o influență reală asupra conștiinței noastre. Marcarea unei zile dedicate limbii române își găsește rostul, în această perspectivă, atunci când determină o raportare mai responsabilă la limbă, la cultivarea ei și la locul acesteia în păstrarea identității unei comunități.

Prof. dr. Virginia Popovici a prezentat o lucrare punctuală consacrată verbelor de mișcare, concepută special pentru cadrul bilingv româno-sârb. Prin exemple selectate din ambele limbi, tema a fost apropiată de realitatea lingvistică a publicului din Voivodina și prezentată într-o manieră accesibilă, menită să facă mai ușor de înțeles particularitățile de exprimare și diferențele dintre cele două sisteme lingvistice.

O perspectivă diferită a propus prof. Mărioara Sfera, care a prezentat argumente pro și contra marcării Zilei Limbii Române, punând în discuție atât motivele pentru care o asemenea zi trebuie să existe, cât și întrebarea dacă simpla instituire a unei date în calendar este suficientă pentru a produce efectele dorite. Discuția a condus spre una dintre concluziile importante ale serii: Ziua Limbii Române trebuie marcată, inclusiv prin raportare la parcursul acestei sărbători și la modul în care ea a fost instituită atât în Republica Moldova, cât și în România. Dincolo de data din calendar, sensul acestei zile trebuie căutat în preocuparea permanentă pentru limba română și în capacitatea unor asemenea manifestări de a produce reflecție și conștientizare.

În partea finală a serii, celor prezenți li s-a adresat dr. Ionela Mengher, care a ținut, înainte de toate, să vorbească despre respectul pe care îl poartă Toracului, comunitate care a dat Academiei Române două personalități de seamă: Emil Petrovici și Costa Roșu. Aceasta a vorbit în cuvinte alese despre lucrările științifice de importanță majoră ale academicianului Emil Petrovici și despre contribuția sa la cercetarea lingvistică românească, evocând astfel o moștenire intelectuală care leagă Toracul de marile teme ale limbii și culturii române. Lucrarea prezentată de dr. Ionela Mengher a avut în prim-plan mass-media românească și responsabilitatea acesteia față de limba pe care o utilizează. Intervenția nu a avut intenția de a formula reproșuri la adresa instituțiilor de presă, ci a propus mai degrabă o viziune asupra modului în care ar putea și ar trebui să arate presa românească în viitor: o presă atentă la exprimare, la corectitudine și la respectul datorat limbii române.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența ministrului-consilier Daniel Bala, șef de misiune ad interim la Consulatul General al României la Vârșeț. În intervențiile sale, acesta a evidențiat activitatea prodigioasă a intelectualilor participanți la manifestare, precum și modul în care asemenea evenimente sunt concepute și desfășurate la Torac.

Evenimentul dedicat Zilei Limbii Române a fost organizat în cadrul proiectului „Cultură, spiritualitate şi tradiţie la «Casa Bănăţeană»”, derulat de Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor, proiect finanțat de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Florin RAȘA

Articolul îl puteți citi în numărul din 5 septembrie 2026