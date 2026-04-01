Între vocație, identitate și reușită

În ultimii ani, tot mai mulți români din Serbia își redescoperă rădăcinile și fac pași concreți pentru redobândirea cetățeniei române. O bună parte dintre ei au reușit să obțină această cetățenie, iar din data de 15 martie 2025 s-au efectuat anumite modificări în legislația cetățeniei române, prin care noua metodologie impune demonstrarea a minimum trei ani consecutivi de activitate culturală românească susținută, probată prin dosare care să conțină fotografii, adeverințe, diplome, mențiuni etc. După aprobarea dosarului, solicitantul este obligat să se prezinte la București pentru susținerea unui examen de verificare din mai multe domenii.

Pe acest subiect am stat de vorbă cu Renata Malița din Satu Nou, care, împreună cu prietenul ei, Cristian Popescu din Ofcea, au fost primii care au susținut examenul la București după modificările impuse.

Născută în anul 2001, Renata face parte dintr-o generație tânără, dar profund ancorată în tradiție. În primăvara anului trecut, mai exact pe 26 martie 2025, și-a depus dosarul pentru redobândirea cetățeniei la Consulatul României din Belgrad, un dosar consistent, construit în timp prin activități culturale, diplome și dovezi ale implicării sale în viața culturală a comunității. După câteva luni de așteptare, a primit confirmarea: cererea i-a fost aprobată, însă, conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare la 15 martie 2025, urma să susțină un examen de verificare a cunoștințelor la București.

Renata, alături de prietenul ei, Cristian Popescu din Ofcea, s-a numărat printre primii candidați care au trecut prin această nouă etapă. Experiența s-a dovedit a fi una accesibilă și chiar plăcută.

„Pe e-mail mi-au trimis link-ul pentru site-ul pe care am găsit un set de peste 500 de întrebări din domenii precum: Constituția României, cultura și civilizația românească, geografia și istoria. Le-am parcurs singură, cu răspunsuri clare și concise. La examen am extras 12 întrebări, câte trei din fiecare domeniu. Înainte de asta am avut de citit un text, de scris după dictare, de identificat anumite obiecte și personalități din poze, iar la final am cântat imnul României”, povestește Renata.

Teodora SMOLEAN

Fotografii din arhiva personală

