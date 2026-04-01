Un ciclu documentar realizat de Televiziunea Covăcița aduce în prim-plan viața și provocările familiilor de plasament din Banatul de Sud

În incinta Galeriei de Artă Naivă din Covăcița a fost prezentat ciclul documentar „Svetlost u tuđim očima – Lumină în ochii celorlalți”, un proiect dedicat familiilor de plasament din Banatul de Sud și rolului important pe care acestea îl au în viața copiilor care au nevoie de sprijin, siguranță și afecțiune.

Seria documentară, realizată de Televiziunea Comunei Covăcița, cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relații cu Comunitățile Religioase, aduce în atenția publicului povești reale ale părinților de plasament, ale copiilor care cresc în aceste familii, dar și ale specialiștilor din cadrul Centrului pentru Asistență Socială. Prin mărturii sincere și emoționante, proiectul evidențiază importanța plasamentului familial și sprijinul pe care comunitatea îl poate oferi acestor familii.

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației locale, în frunte cu președintele comunei Covăcița, Petar Višnjički, alături de adjuncții săi Stelian Bălan și Marijana Meliš.

Cu această ocazie, conducerea administrației locale a anunțat o măsură concretă de sprijin pentru copiii aflați în familii de plasament. Din bugetul local va fi acordat un ajutor financiar unic în valoare de 10.000 de dinari pentru fiecare copil aflat în plasament pe teritoriul comunei Covăcița.

Totodată, părinților de plasament le-au fost înmânate plachete de recunoștință pentru dedicarea și grija de care dau dovadă, iar reprezentantele asociațiilor de femei prezente la eveniment au primit mici daruri simbolice cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Virginia Puia

