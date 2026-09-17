Autenticitatea artei populare

Florica Coțoiu, de la Asociația Femeilor „Bănățenele” din Remetea Mare, România, fiind prezentă la o expoziție de artizanat, a spus, printre altele, că valoarea artei populare constă în autenticitatea ei. La toate manifestările la care s-au prezentat femeile din cadrul Asociației „Bănățenele”, obiectele scoase din lada de zestre sunt cele de valoare.

Tot la fel, și prăjiturile tradiționale fac parte din bogatul patrimoniu al românilor de pe aceste meleaguri. La manifestarea de la Sărcia, femeile din Remetea Mare au expus diferite prăjituri autohtone, umplute cu fructe de toamnă, apoi cornulețe cu mac. După cum a mărturisit, rețetele sunt de la bunici și străbunici, iar printre prăjituri erau și cele preferate de orășeni. De la standul acestei asociații nu a lipsit coșul cu fructe de toamnă, mai ales strugurii aurii și poamele proaspăt culese din livadă.

Liviu Mircu, colecționar de obiecte vechi

La manifestarea de la Sărcia a fost prezent Liviu Mircu, colecționar de obiecte vechi din România. Standul lui era împodobit cu ștergare brodate, cuverturi de pat țesute la război și costume populare. Dintre piesele care fac parte din portul popular, el a adus căciula, cămașa din bumbac și izmenele din bumbac, purtate de oamenii în vârstă. A expus costume pe care le purtau țăranii când mergeau la holdă, precum și unele unelte folosite la munca câmpului. A expus un război de țesut, covoare și cămăși din bumbac, iar toate aceste obiecte sunt autentice, originare din părțile locului de unde vine Liviu.

Prăjituri tradiționale după rețeta bunicii Gheorghina Stanea din România

Cu prăjituri tradiționale a venit şi Gheorghina Stanea din România, pe care le-a prezentat la manifestarea culinară „Hai la turtă la Sărcia”. După cum a menționat, prăjiturile sunt pregătite după rețete moștenite din bucătăria bunicilor din sat. Este vorba despre un tort în formă de trunchi de copac și mai multe feluri de prăjituri umplute cu gem din fructe de toamnă, apoi sărățele, chec, prăjitură cu mere, cubulețe cu brânză și cașcaval de casă, prăjitură cu vișine, prăjitură cu spumă de albuș, turtă cu spumă, cozonaci și cornulețe. Nu au lipsit nici băuturile: țuică de prune, lichior și sirop de vișine.

Ana Turnea Vezure a prezentat costume brodate manual

La manifestarea culinară de la Sărcia a fost prezentă Ana Turnea Vezure din țara vecină și prietenă, România. La standul ei au fost expuse prăjituri tradiționale: ştrudel cu mac, foi cu nucă, colaci umpluți cu „șprițul”, plăcintă cu brânză dulce, sărățele cu brânză și cornulețe. A avut și obiecte decorative: goblen cusut manual și un costum brodat, pe care l-a confecționat bunica ei. După cum a spus, a expus și costumul mamei sale, care are o vechime de peste 100 de ani.

În final, a adăugat că obiectele de artizanat și costumele populare sunt lucrate manual și păstrate cu sfințenie de generații întregi.

Articolul îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2026

Silvia MĂRGAN