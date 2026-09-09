Elevii au oportunitatea să învețe limba română sau să-și aprofundeze cunoștințele existente

La 1 septembrie a început un nou an școlar. Copiii s-au întors în băncile școlare, ceea ce aduce și oportunitatea pentru elevii cu rădăcini românești din Novi Sad, să învețe sau să-și aprofundeze cunoștințele de limba română, tradiție, cultură, obiceiuri și folclor românesc.

Orele de limba română cu elemente ale culturii naționale le vor frecventa la Școala Elementară ‚‚Žarko Zrenjanin“ din Novi Sad. Cursurile se vor desfășura în două grupuri, elevii din clasele I-IV și elevii din clasele V-VIII, fiecare grup urmând să aibă câte două ore pe săptămână.

Cursurile se vor desfășura sâmbătă înainte de amiază, când elevii au mai puține obligații. La început, pentru cursul I-IV s-au înscris 10 elevi, iar pentru cursul V-VIII, nouă, dar s-au anunțat și alți copii, astfel că până în momentul de față numărul lor este puțin peste 30 de elevi. Dar, înscrierea încă nu s-a terminat și durează până la sfârșitul lui septembrie, astfel că există posibilitatea de noi înscrieri.

Elevii interesați să pot anunța direct la școală sau la profesoara de Limba și literatura română, care le va preda cursurile, Anișoara Țăran. La Școala Elementară „Žarko Zrenjanin“ din Novi Sad au loc cursurile de Limba română cu elemente ale culturii naționale pentru elevii din toate școlile din acest oraș, iar pe lângă limba română, se organizează cursuri și de limba ruteană, maghiară și germană.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Danijela BAKIĆ SCUMPIA