Program culinar, sportiv, liturgic și duhovnicesc organizat cu ocazia sărbătoririi hramului

Respectând tradiția strămoșească, la Iancaid a fost organizată frumoasa festivitate tradițională „Sărbătoarea Satului”, prilejuită de hramul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”. În fiecare an, pe 8 septembrie, este prăznuită cea mai mare sărbătoare de la începutul anului bisericesc, Nașterea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mică, așa cum este numită în popor.

Aceasta are o însemnătate deosebită pentru toți credincioșii, în special pentru cei din Iancaid, care aniversează „Sărbătoarea Satului” și hramul Bisericii Ortodoxe Române din localitate. Sărbătoarea creștină adună, an de an, o mulțime de iancaizeni plecați din satul natal și stabiliți în țară și în străinătate, precum și oaspeții lor tradiționali din diverse localități voivodinene și din România.

Așa a fost și anul acesta, cu acest prilej fiind organizate câteva evenimente tradiționale dedicate hramului bisericii și sărbătorii satului, care pe vremuri erau mai numeroase, însă acum se pot număra pe degetele unei mâini. Vineri, 4 septembrie, s-a desfășurat o competiție sportivă, respectiv un turneu de minifotbal, urmat de cea mai mare manifestare – concursul gastronomic de preparare a ciorbei de pește la ceaun, care a avut loc sâmbătă, 5 septembrie, pe platoul terenului de sporturi mici din centrul satului, iar marți, 8 septembrie, a avut loc Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă Română din Iancaid.

Manifestarea a debutat sâmbătă, pe terenul de sporturi mici din centrul satului, unde s-a des fășurat ediția a XVI-a a Concursului culinar de preparare a ciorbei de pește la ceaun „Iancaid, o poveste…”. În jurul ceaunelor s-a creat o atmosferă de prietenie, cu povești pescărești, schimb de experiențe culinare, voie bună și distracție.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Dan MATA