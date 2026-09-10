Școala „Olga Petrov Radišić” și-a deschis porțile pentru cei 16 elevi și preșcolari

Odată cu începutul noului an școlar, am vizitat Școala Elementară „Olga Petrov Radišić” din satul Straja, unde am stat de vorbă cu învățătoarele și copiii despre primele zile de școală, planurile pentru perioada următoare și provocările cu care se confruntă această instituție de învățământ.

În cadrul școlii, care funcționează cu clasele I-IV și o grupă de grădiniță, învață în total 16 copii. Deși fiecare început de an școlar vine cu anumite provocări, cadrele didactice sunt pregătite pentru desfășurarea activităților educative. Manualele școlare nu au sosit încă, însă învățătoarele lucrează deja conform planului și programei școlare. Acestea sunt oferite gratuit elevilor, motiv pentru care distribuirea lor necesită uneori mai mult timp. Copiii beneficiază și în acest an de gustări în cadrul școlii, iar Primăria Orașului Vârșeț a oferit, ca în fiecare an, pachete și materiale școlare pentru elevii clasei I.

Potrivit învățătoarelor Mărioara Goica, Aurelia Crăiete și Aurica Jurca, condițiile de lucru sunt satisfăcătoare, iar școala dispune de cele necesare pentru desfășurarea procesului educativ. Cel mai important este faptul că elevii au revenit cu mult entuziasm în bănci. Aceștia sunt bucuroși să-și revadă colegii, să lege noi prietenii și să învețe lucruri noi. Mulți dintre ei au arătat încă din primele zile multă energie și dorință de a acumula cât mai multe cunoștințe.

Cadrele didactice își exprimă speranța că în anul școlar viitor numărul elevilor va fi mai mare și că în cadrul școlii vor continua să fie organizate cât mai multe activități, activități dedicate păstrării obiceiurilor de sărbători, festivaluri și evenimente culturale care să aducă bucurie copiilor și comunității. Totodată, acestea atrag atenția asupra necesității renovării clădirii școlii, care nu a beneficiat de lucrări importante de aproape două decenii. Un sprijin important a venit din partea clubului de fotbal FC Viitorul, care a contribuit prin donații și a realizat unele lucrări de amenajare și îmbunătățire a sălilor de clasă. La început de an școlar, atât elevii, cât și învățătoarele privesc cu optimism spre lunile care urmează, cu speranța că școala va continua să fie un loc al învățării, prieteniei și dezvoltării pentru fiecare copil din Straja.

Articolul îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Stefania ROCSA