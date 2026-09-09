Ghiozdane și rechizite școlare gratuite pentru elevii de clasa întâi

În prima zi de școală, administrația locală din Alibunar a menținut tradiția din anii precedenți de a sprijini educația și învățământul din școlile primare prin oferirea de ghiozdane și rechizite școlare gratuite tuturor elevilor de clasa întâi înscriși în anul școlar 2026/2027.

Primăria Alibunar, în frunte cu președinta Zorana Bratić, cu prilejul începerii noului an școlar, a transmis cele mai sincere felicitări tuturor elevilor de clasa I, care au început unul dintre cele mai frumoase și importante capitole ale vieții – școala. Cu prilejul vizitei efectuate în prima zi de școală, Zorana Bratić, președinta comunei Alibunar, a menționat: „Aceasta este o zi specială pentru copii, părinți, dar și pentru întreaga noastră comunitate, pentru că cei mai tineri concetățeni ai noștri sunt cei care re prezintă viitorul țării noastre. Vă doresc să fiți sârguincioși, inimoși și perseverenți, dar, mai presus de toate, să vă bucurați de fiecare zi petrecută la școală. Învățați cu zâmbetul pe buze, urmațivă cu curaj visele și credeți întotdeauna în voi înșivă.

Cea mai mare dorință și mândrie a noastră este să vă vedem cum creșteți și cum deveniți oameni curajoși, onești și minunați. Primăria Alibunar va fi întotdeauna cel mai puternic sprijin al vostru și se va strădui să vă ofere cele mai bune condiții pentru educație și activități, pentru a deveni persoane prețuite de toți. Vă urez tuturor mult succes, dragi elevi de clasa I, deoarece comuna Alibunar se mândrește cu voi!” Cu această ocazie, reprezentanții oficiali ai comunei Alibunar au înmânat elevilor înscriși în clasa întâi ghiozdane și rechizite școlare gratuite, urându-le tuturor un călduros bun venit în băncile școlii. Un sprijin semnificativ pentru realizarea acestui gest nobil a fost oferit de conducerea fabricii de pantofi „Parilab” din Alibunar, care i-a bucurat cu pachete de rechizite școlare pe elevii nou-înscriși în clasa I în unitățile școlare de pe teritoriul comunei Alibunar.

Articolul îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Ion MĂRGAN