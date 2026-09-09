Echipa din Alibunar a cucerit „Cupa” la ediția din 2026

După ce s-au terminat competițiile din centrele de calificare, pe data de 5 septembrie 2026 a avut loc turneul final al Jocurilor Sportive „Cupa Libertății” la ramura sportivă mini fotbal, categoria veterani. Organizatorul Jocurilor Sportive „Cupa Libertății” este CPE „Libertatea”.

Anul acesta, turneul final s-a desfășurat la Satu Nou deoarece această localitate a primit surse financiare pentru organizarea acestui eveniment sportiv în baza concursului Secretariatului Provincial pentru Educație Reglementări, Administrație și Minorității Naționale. În ultimii ani, acest secretariat a recunoscut acest eveniment sportiv drept un eveniment de o mare importanță pentru minoritatea română din Voivodina.

La acest turneu s-au întâlnit echipele din Sărcia, Alibunar, Coștei și Satu Nou. S-a jucat după sistemul 5 plus 1 câte 10 minute fiecare repriză. Acest turneu final de la Satu Nou s-a desfășurat în sala sportivă din localitate. Publicul numeros în sală a avut ocazia, în primul rând, să urmărească deschiderea festivă a turneului.

La acest turneu al Jocurilor Sportive „Cupa Libertății” la ramura sportivă mini fotbal, categoria veterani au fost prezenți Marinel Petrică președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea”, dr. Valentin Mic director adjunct și redactor al CPE „Libertatea”, Daniel Bala, ministru consilier în cadrul consulatului României la Vârșeț. Moderatorul deschiderii a fost Marinel Petrică care a salutat pe cei prezenți în sală dorindu-le bun venit la încă o ediție a Jocurilor Sportive „Cupa Libertății” pentru veterani. După aceea, pe teren au intrat Milica Maksimović, Milica Pečer, Nina Dogan, Anja Stojčić patru fetițe din Satu Nou care au fost îmbrăcate în portul național românesc și sârbesc și care au mers în fața fiecărei echipe purtând tabla pe care a fost scris denumirea localități din care provine echipa. Marinel Petrică a citit numele jucătorilor de la fiecare echipă.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Vasilie PETRICĂ