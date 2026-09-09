Peste 3.500 de credincioși s-au închinat moaștelor Sfântului Nectarie la Ofcea

Localitatea Ofcea a devenit, în perioada 4–6 septembrie, un important loc de pelerinaj pentru credincioșii ortodocși din Serbia. Peste 3.500 de persoane au trecut pragul Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde a fost adusă spre închinare racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, Mitropolitul Pentapolei. Racla, păstrată la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, a ajuns la Ofcea cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Evenimentul a adunat nu doar credincioși ai comunității locale, ci și numeroși pelerini veniți din alte localități, prezența lor numeroasă transformând cele trei zile într-un moment deosebit pentru viața spirituală a parohiei. La sosirea sfintelor moaște, un sobor de preoți și diaconi, condus de părintele dr. Emanuel Tăpălagă, vicar eparhial, a săvârșit Rânduiala Privegherii în cinstea Sfântului Nectarie.

În cuvântul adresat credincioșilor, părintele vicar a vorbit despre viața și încercările prin care a trecut Sfântul Nectarie, insistând asupra răbdării și credinței cu care acesta a primit nedreptățile și suferințele. Tocmai puterea de a transforma încercarea într-o formă de întărire sufletească și apropiere de Dumnezeu rămâne una dintre învățăturile pe care viața sfântului le transmite credincioșilor de astăzi. Un rol important în atmosfera sărbătorească l-au avut și tinerii din Asociația Culturală „Steaua Ofcenilor”, care au oferit răspunsurile liturgice, prezența lor punând în valoare implicarea comunității locale în desfășurarea evenimentului.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

V.M.