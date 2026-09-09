Muzica populară – bucurie, emoție și legătura cu rădăcinile

În ultimii ani, pe scena folclorică a românilor din Banatul sârbesc și-a făcut apariția o nouă generație de interpreți vocali și instrumentiști, care dau speranța că tradițiile nu se pierd, ci își găsesc noi purtători. Sunt tineri care îmbracă cu mândrie portul popular, învață cântece vechi și le duc mai departe, în fața publicului.

Printre aceștia se află și Adina Savić, o tânără care și-a construit o carieră profesională în domeniul farmaciei, dar care nu a lăsat niciodată muzica să iasă din viața sa. Torăceană prin rădăcini, Adina a crescut în atmosfera cântecului și dansului popular, iar astăzi, ori de câte ori urcă pe scenă, poartă cu ea nu doar costumul popular, ci și o parte din satul natal.

Dragostea pentru cântec s-a născut în copilărie. Primele emoții de pe scenă le-a trăit în anul 1997, la Festivalul Copiilor, organizat la Petrovasâla, pe când era elevă în clasa I la Școala Elemen tară „George Coșbuc” din Torac. Avea doar 7 ani și a interpretat cântecul pentru copii „Pupăza din tei”. Un an mai târziu, la Festivalul Copiilor de la Torac, a urcat din nou pe scenă, de această dată în duet cu Laura Frișcan. Își amintește cu drag de acea perioadă și regretă că partenera ei de atunci nu a continuat drumul muzical, considerând că avea un timbru vocal deosebit.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Teodora SMOLEAN