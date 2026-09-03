JOCURILE SPORTIVE „CUPA LIBERTĂȚII” LA MINIFOTBAL CATEGORIA VETERANI

Săptămâna trecută au început Jocurile Sportive „Cupa Libertății” la ramura sportivă categoria veterani. Anul acesta s-au anunțat mai multe echipe la veterani, și anume, echipele din Mărghita, Seleuș, Coștei, Alibunar, Ovcea, Straja, Sărcia,Grebenaț, Sân Ianeș. Pe data de 29 și 30 august 2026 s-au desfășurat competițiile din cadrul centrelor de calificare. Centrele de calificare au fost în localitățile Mărghita, Sărcia și Alibunar. În fiecare centrul au fost repartizate câte trei echipe.

În centrul de la Sărcia au fost echipele Sărcia, Grebenaț, Sân Ianeș, în centrul de la Marghita, – Mărghita, Seleuș și Coștei, în centrul de la Alibunar – Straja, Ovcea și Alibunar. Echipa care cucerește locul întâi în clasament se califică pentru turneu final al „Cupei Libertății” la minifotbal categoria veterani.

Centrul de la Sărcia



În centrul de la Sărcia s-au întâlnit echipele „Steaua” din Sărcia și echipele din Grebenaț și Sân Ianeș. Sistemul de joc a fost fiecare cu fiecare, adică, în total, s-au disputat trei meciuri. După câteva decenii, la Cupă, la categoria veterani s-au întors și echipa din Sân Ianeș. Toate meciurile au fost supravegheate de arbitrii cu licență din Vârșeț, Novakov Mirko și Veselin Marinković. Primul meci a fost disputat între echipele din Grebenaț și „Steaua” din Sărcia. În prima repriză, jucătorii ambelor echipe au jucat foarte atent și foarte dinamic. Dar, totuși, echipa din Sărcia a reușit să înscrie un gol prin jucătorul Tršić Siniša. Prima repriză s-a terminat cu avantajul de 1:0. În repriza a doua, ambele echipe au fost foarte puternice și au înscris goluri. A fost o repriză cu multe faulturi, mai ales din partea echipei „Steaua” din Sărcia. Prin jucătorul Zeko Lučačanin, echipa „Steaua” din Sărcia a înscris și al doilea gol. Dar, echipa din Grebenaț și-a revenit și printr-un joc bine organizat au reușit să egaleze la 2:2. Mai întâi, jucătorul Dolinga Ionel a înscris iar după aceea și jucătorul Filip Suci. După o acțiune foarte repede organizată, echipa „Steaua” din Sărcia a marcat golul victoriei prin jucătorul Pancaricean Daniel. În al doilea meci s-au întâlnit echipele din Grebenaț și Sân Ianeș.

În acest meci s-a putut vedea un meci cu foarte multe goluri frumoase înscrise de către jucătorii de la echipa din Grebenaț. În acest centru de calificare s-au înscris, în total, 19 goluri. Echipa din Grebenaț s-a prezentat la cel mai înalt nivel și au înscris șase goluri. Paunović Goran și Filip Suci câte două goluri iar Țăran Todor și Jurca Pavel câte unul. Pentru echipa din Sân Ianeș a înscris Nistor Vichentie două goluri. Meciul s-a terminat cu rezultatul de 6:2 pentru echipa din Grebenaț. Ultimul meci desfășurat în acest centru a fost cel dintre echipele din Sân Ianeș și „Steaua” din Sărcia care s-a terminat cu rezultatul de 4:2 în favoarea echipei „Steaua” din Sărcia. Golurile au fost înscrise, câte două de Zeko Lucičanin și Marijan Ognjan. Din acest centru, echipa „Steaua” din Sărcia s-a plasat la turneul final al „Cupei Libertății” de la Satu Nou.

Centrul de calificare de la Alibunar



Duminică, pe data de 30 august 2026, cu începerea de la ora, 20.00, pe terenul din Alibunar s-a desfășurat un singur meci din cadrul „Cupei Libertăți”, la categoria veterani. Meciul a fost între echipele Alibunar și Ovcea. În acest centru de calificare nu s-au prezentat echipa de la Seleus, din motive necunoscute. Meciul a fost arbitrat de arbitri licențiași din Panciova.

Delegatul meciului a fost Vasilie Petrică. Meciul dintre aceste două echipe a fost un meci foarte interesant și frumos. Foarte puține faulturi au fost făcute din partea jucătorilor. Ambele echipe au jucat un fotbal calitativ. Veterani au jucat cu multă pasiune și elan. Echipa Alibunar a înscris un gol prin jucătorul Boro Milošević și cu acest rezultat s-a terminat prima repriză.

În repriza a doua, jucătorii de la echipa din Alibunar au atacat la poarta echipei Ovcea și au reușit să înscrie și al doilea gol prin Đapa Branislav. Meciul s-a terminat cu rezultatul de 2:0 în favoarea echipei din Alibunar. Echipa Alibunar s-a calificat la turneul final al „Cupei Libertății” la minifotbal, categoria veterani. Satu Nou va găzdui turneul final al Jocurilor Sportive la minifotbal, categoria veterani din cauză că această localitate a aplicat un proiect la concursul Secretariatului Provincial și a obținut fonduri în vederea organizării acestui eveniment sportiv.

Vasilie PETRICĂ

Articolul îl puteți citi în numărul din 5 septembrie 2026