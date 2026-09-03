Irina Daniela Radu, directoarea CC „Doina” din Uzdin, despre succesul obținut la Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Glogoni, 2026

Participarea amatorilor Căminului Cultural „Doina” din Uzdin la Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, desfășurat la Glogoni, s-a încheiat cu un rezultat deosebit, care confirmă încă o dată valoarea și seriozitatea celor implicați în activitatea culturală din Uzdin. Amatorii de la Căminul Cultural „Doina” au obținut Marele Premiu al festivalului, dar și numeroase premii la catego-riile la care au participat.



Palmaresul este impresionant: locul I – Corul feminin, locul I – Dans de fete, locul I – Dans tradițional, locul I – Dans stilizat și locul I – Darko Neda, la acordeon. La acestea s-au adăugat locul II – David Pavel Spăriosu Secoșan, locul II – Orchestra și locul II – Corul bărbătesc.

În spatele acestor rezultate se află multe ore de repetiții, seriozitate, pasiune și, mai ales, oameni care aleg să păstreze vie cultura românească. Despre emoțiile trăite la Glogoni, despre munca din spatele succesului și despre ceea ce înseamnă Marele Premiu pentru Căminul Cultural „Doina” am stat de vorbă cu directoarea Irina Daniela Radu.

Momentul în care a fost anunțat Marele Premiu a fost unul plin de bucurie și emoție pentru întreaga echipă: „A fost un moment de mare bucurie și, sincer, de foarte multă emoție. Atunci când participi la un festival, pleci cu dorința de a prezenta cât mai bine ceea ce ai pregătit, însă niciodată nu poți ști care va fi rezultatul final. Când am aflat că am obținut Marele Premiu, am simțit o satisfacție enormă, pentru că am știut câtă muncă și cât suflet au pus toți cei implicați.”

Rezultatele obținute la numeroase categorii au fost, în opinia directoarei, rodul unei munci de echipă, la care fiecare membru și-a adus contribuția: „Este rezultatul unei munci de echipă. În spatele fiecărui dans, al fiecărui cântec și al fiecărui moment prezentat pe scenă se află repetiții, răbdare, disciplină și foarte multă pasiune. Fiecare membru al formațiilor a contribuit la acest rezultat. Pentru mine, faptul că am reușit să obținem premii importante la atât de multe categorii este o dovadă că munca noastră este apreciată. Fiecare premiu are o poveste și fiecare grup a muncit foarte mult. M-am bucurat enorm pentru corul feminin, pentru cele două formații de dans, pentru dansul stilizat și, bineînțeles, pentru Darko Neda, care a obținut locul I la acordeon. Toți au demonstrat că, atunci când există dorință și seriozitate, rezultatele apar. Sunt rezultate foarte frumoase și meritorii. Este o confirmare a valorii lor și o motivație pentru viitor. Sunt convinsă că aceste formații vor continua să muncească și să se perfecționeze”, a menționat directoarea.

Tradiția, dusă mai departe de noile generații

Un rol important în păstrarea tradițiilor îl au generațiile care vin din urmă. Pentru Căminul Cultural „Doina”, implicarea copiilor, tinerilor și adulților reprezintă o garanție că această moștenire culturală poate fi transmisă mai departe. După cum a spus directoarea Irina Daniela Radu, cultura nu poate exista fără oameni care să o ducă mai departe: „Avem nevoie de copii, tineri și adulți care să cânte, să danseze și să învețe tradițiile noastre. Dacă reușim să-i apropiem de cultură și de tradițiile românești, atunci avem speranța că această moștenire va continua să existe și peste ani.”

Un asemenea rezultat presupune, însă, multă muncă în spatele scenei. Minutele prezentate în fața publicului sunt rezultatul unor săptămâni și luni de pregătire: „Publicul vede câteva minute pe scenă, dar în spatele acelor minute sunt săptămâni și luni de pregătire. Sunt repetiții, corectări, reluări și momente în care trebuie să găsești puterea să continui chiar și atunci când ești obosit. De aceea, sunt cu atât mai mândră de toți cei care au făcut parte din această echipă”, a spus Irina Daniela Radu.

Festivalul de la Glogoni a fost și o ocazie de a demonstra că tradițiile românești sunt încă vii în comuni-tățile din Voivodina. Cântecul, dansul și portul popular rămân importante pentru păstrarea identității: „Noi nu prezentăm doar un program artistic. Prin cântec, dans și port popular prezentăm o parte din identitatea noastră. În vremurile de astăzi, este important să știm cine suntem și de unde venim. Căminul Cultural «Doina» are și această responsabilitate: să păstreze și să promoveze cultura românească.”

Pentru Irina Daniela Radu, Marele Premiu înseamnă atât o mare onoare, cât și o responsabilitate față de oamenii care au contribuit la acest succes. Bucuria sa este îndreptată în primul rând către membrii formațiilor și către comunitatea din Uzdin: „Pentru mine este o mare onoare, dar și o responsabilitate. Mă bucur pentru oamenii din Uzdin și pentru toți cei care au contribuit la activitatea Căminului Cultural «Doina». Sunt foarte mândră de ei. Așa cum am spus și imediat după festival: sunt tare mândră de voi și vă iubesc! Aceste cuvinte vin din suflet, pentru că știu câtă muncă și dăruire au pus în ceea ce au făcut.”

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 5 septembrie 2026