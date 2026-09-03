O colaborare fructuoasă între amatorii din Ghiladși Glogoni

Sâmbătă, 29 august, membrii Societății Cultural-Artistice ,,Veselia” și ansamblul folcloric al Căminului Cultural ,,Mladost” din Glogoni au fost oaspeți ai tradiționalei manifestări Ziua Culturală a Comunei Ghilad eveniment dedicat tradițiilor, folclorului și valorilor culturale ale comunității bănățene.

De la Dorel Marianu, dirijorul orchestrei SCA ,,Veselia” din Glo goni, aflăm că programul artistic a început la ora 17.30 și a reunit formații și ansambluri folclorice care au adus în fața publicului frumusețea cântecului și dansului popular. Pe scenă au evoluat Ansamblul Folcloric „Florile Ciacovei” din Ciacova, Ansamblul Folcloric „Tolvăgeana” din Livezile, Ansamblul Folcloric „Veselia” din Deta, precum și Societatea Cultural-Artistică „Veselia” din Glogoni, Serbia.

Sărbătoarea culturală a continuat, de la ora 20, cu un program de cântec, joc și voie bună, susținut de îndrăgiții interpreți Vanesa Jarja, Anda Sabadoș, Zorica Savu și Alin Didraga, alături de Formația „Doru Țăranu”. Conform celor menționate de interlocutorul Dorel Marianu, în cadrul programului amatorii din Glogoni s-au prezentat cu o coregrafie de dansuri, solista vocală Silvana Zagorac a cântat un cântec și orchestra SCA ,,Veselia” a interpretat un potpuriu de cântece populare românești.

Această colaborare între SCA ,,Veselia” din Glogoni și comuna Ghilad persistă de mai mulți ani și a devenit o tradiție ca anual membrii din Glogoni să participe în cadrul sărbătoririi Zilei Culturale a Comunei Ghilad, iar cei din Ghilad să participle la Zilele Românilor din Glogoni. Evenimentul a fost organizat și finanțat de Primăria și Consiliul Local Ghilad, în parteneriat cu Asociația ,,Pro Datina”.

Articolul îl puteți citi în numărul din 5 septembrie 2026

Teodora Smolean