Ansamblul folcloric „Voiteg” din România s-a prezentat la Gudurica

Weekendul trecut, în satul Gudurica, de pe teritoriul orașului Vârșeț, a fost organizată încă o ediție a cunoscutului eveniment „Toamna de Aur”. Toți vizitatorii care au venit la Gudurica au putut să vadă, pe strada principală, cele 10 asociații de femei din diferite localități, care au prezentat diferite specialități culinare și diverse exponate de port național.

Printre aceste asociații s-au aflat și asociațiile de femei din localitățile Voivodinț, Mesici și Coștei. Asociația de Femei „Valea Teiului” de la Coștei a primit premiul al doilea pentru cel mai frumos stand și premiul întâi pentru prăjiturile „Vanilice”. Festivalul a fost inaugurat oficial în ziua de vineri, 29 august, de către primarul Dragana Mitrović. În deschiderea evenimentu lui, primarul a reamintit că localitatea Gudurica este, de generații întregi, unul dintre simbolurile viticulturii și vinificației din regiunea Vârșețului, precum și că evenimentul „Toamna de Aur” a depășit de mult granițele locale și a devenit un loc de întâlnire pentru oaspeții din țară și din străinătate.

Ea a vorbit despre sprijinul orașului Vârșeț pentru participarea comună a vinificatorilor la un eveniment internațional major de la Belgrad. Orașul va oferi tot ce este necesar pentru o prezentare de cea mai înaltă calitate și cât mai vizibilă a cramelor locale, cu scopul de a poziționa vinurile din Vârșeț și Gudurica și mai bine pe piețele interne și internaționale. La eveniment au fost prezenți și Željko Mrdalj, președintele Comunității Locale Gudurica, și Siniša Maksimović, membru în Consiliul Executiv al orașului, responsabil pentru dezvoltarea rurală.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 5 septembrie 2026

Vasilie PETRICĂ