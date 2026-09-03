Anul Centenar „Lyra” a început sub semnul memoriei,recunoștinței și solidarității

Sfârșitul verii a adus din nou la Torac o întâlnire a generațiilor în jurul cântecului, jocului și tradiției românești. Vineri, 28 august, Seara de folclor românesc, organizată de Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluț”, a reunit pe aceeași scenă interpreți, muzicieni și dansatori din Torac și Ecica, într-un eveniment care a însemnat deopotrivă spectacol, recunoștință, memorie și solidaritate.

Manifestarea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Cultură vie românească în Voivodina – program de consolidare, documentare și promovare culturală”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Activitatea Asociației este susținută, de asemenea, de Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relații cu Comunitățile Confesionale, de Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale – Comunități Naționale, precum și de Comuna Jitiște și Comunitatea Locală Torac.

Programul artistic a fost deschis de Corul Mixt din Ecica, dirijat de Titus Ciorogar, după care au urmat momentele coregrafice ale gazdelor. „Bătuta” și apariția celor mai mici dansatoare din Torac, pregătite sub îndrumarea coregrafilor Pera Ocolișan și Adina Savici, au pus alături experiența și începutul de drum, într-o imagine firească a felului în care tradiția se transmite de la o generație la alta.

Programul a continuat cu o amplă succesiune de momente vocale și instrumentale. Au urcat pe scenă Angelina Dan – solistă vocală din Ecica, Georgeta Sfrâncioc, atât la vioară, cât și în ipostază vocală, Lorena Bugar – solistă vocală din Ecica, Adrian Bugar – instrumentist la vioară din Ecica, Laura Petrovici – solistă vocală din ecica și Denis Lupșor, violonist din Ecica, iar această parte a serii a fost încheiată de Alexandra Lelea – solistă vocală din Torac.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 5 septembrie 2026

Mircea LELEA