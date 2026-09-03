Slujbă liturgică închinată praznicului Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 29 august, în Biserica Ortodoxă Română din Seleuș, un sobor de preoți, adunați în jurul prot. Emanuel Tăpălagă, vicar eparhial de Voivodina, a săvârșit slujba liturgică închinată praznicului Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Acest praznic creștin este considerat, în calendarul ortodox, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Înaintemergătorului Domnului. Pentru credincioși, Sfântul Ioan Botezătorul este un exemplu de curaj, pocăință, cumpătare și fidelitate față de adevăr. De aceea, această zi este asociată cu rugăciunea, postul și îndemnul de a renunța la excese. La sfârșitul slujbei liturgice, cuvinte pilduitoare au fost adresate de Preacucernicul Părinte Emanuel Tăpălagă, care le-a amintit credincioșilor că Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre cele mai importante personalități ale creștinismului, fiind cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit venirea lui Iisus Hristos.

Potrivit relatărilor biblice, Ioan era fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. Și-a dedicat viața propovăduirii pocăinței și chemării oamenilor la schimbare sufletească. A botezat numeroși oameni în râul Iordan și, potrivit Evangheliilor, L-a botezat și pe Iisus Hristos. Mesajul său era unul direct și puternic: oamenii trebuiau să se pocăiască și să-și îndrepte viața. Tocmai curajul cu care a condamnat păcatele și nedreptățile vremii avea să-i aducă însă și sfârșitul martiric.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 5 septembrie 2026

Ion MĂRGAN