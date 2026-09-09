Patru zile de comuniune,credință și prietenie

În perioada 31 august – 3 septembrie 2026, la București, s-a desfășurat „Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox – ITO 2026”, organizată de Biserica Ortodoxă Română, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Tema întâlnirii din acest an a fost „Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos”.

Ediția din acest an a ITO și-a propus, în mod special, să reunească tineri care au deja experiență în activitățile dedicate tinerilor și care, în comunitățile lor, îndeplinesc rolul de formatori, organizatori și inițiatori ai diferitelor activități destinate tinerei generații. La întâlnire au participat tineri din 14 eparhii din întreaga lume.

Din Serbia au fost prezenți reprezentanți ai Episcopiei Dacia Felix, organizați în două grupuri: unul din Voivodina, iar celălalt, format din tineri din estul țării. Pe parcursul celor patru zile petrecute la București, tinerii au avut ocazia să participe la numeroase activități, ateliere și activități de cercetare, precum și să viziteze importante instituții culturale.

Un loc deosebit în program l-au ocupat vizitele la obiective importante ale Bucureștiului, printre care și Palatul Parlamentului României, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume. Pe lângă numeroasele activități, participanții au avut zilnic posibilitatea de a găsi liniște și putere spirituală prin rugăciune și participarea la slujbele din sfintele lăcașuri.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Jasmina GLIŠIĆ