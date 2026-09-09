În cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătoarea satului Torac, sâmbătă, 29 august, Asociația Femeilor „Bănățenele – Torac” a organizat cea de-a XII-a ediție a manifestării „Tainele bucătăriei bunicii”, eveniment devenit deja o tradiție, care aduce în prim-plan priceperea gospodinelor și bucătăria tradițională.

La ediția din acest an au participat asociații din Međa, Sărcia, Banatsko Karađorđevo, Banatski Dvor, Ecica, Srpski Itebej și Ravni Topolovac, alături de participantele din Torac. O prezență aparte la manifestare o au, ca în fiecare an, pensionarele din Torac, care participă încă de la prima ediție. Ele sunt și cele mai vârstnice participante la concurs, iar experiența acumulată de-a lungul anilor continuă să-și spună cuvântul. Și de această dată au demonstrat că rețetele tradiționale, priceperea și experiența rămân greu de întrecut. Tema ediției a XII-a a fost dospirea cu drojdie, ingredient care stă la baza multor preparate dulci și sărate și care, dincolo de rețetă, cere răbdare, timp și pricepere.

Concursul s-a desfășurat în trei categorii. La secțiunea preparatelor sărate, participantele au pregătit croasante cu brânză, iar la categoria preparatelor dulci, ștrudel cu mac. Cea de-a treia probă a vizat amenajarea celui mai frumos stand, sub genericul „Îmbracă-mă în roșu”, concurentele având libertatea de a-și concepe decorul, cu condiția păstrării unei baze tradiționale și a culorii roșii ca element dominant. Preparatele și standurile au fost evaluate de un juriu format din Mariana Lelea și Renata Petrovici, cărora le revine de mai mulți ani această misiune deloc ușoară.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Mircea LELEA