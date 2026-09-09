Rezultate remarcabile, ambiție și planuri frumoase de viitor

Serios, responsabil, cuminte și perseverent, Georgel Gaita din Coștei se numără printre elevii care, prin muncă și rezultate deosebite, reprezintă un exemplu pentru generația lor. La încheierea celor opt ani de școală elementară, eforturile și implicarea sa au fost răsplătite printr-o frumoasă recunoaștere: Georgel a fost desemnat șef de promoție al Școlii Elementare „Coriolan Doban” din Coștei.

Rezultatul nu este întâmplător, ci încununează ani de învățătură, disciplină și perseverență. Elev silitor și conștiincios, Georgel și-a îndeplinit cu seriozitate obligațiile școlare, demonstrând că talentul, atunci când este susținut de muncă și ambiție, conduce la performanță. În același timp, a rămas un băiat modest, respectuos și apropiat de familie și de colegii săi. Un rol important în parcursul său l-a avut familia. Georgel a crescut înconjurat de dragostea, grija și sprijinul părinților și al bunicilor, care l-au încurajat permanent și i-au fost alături în fiecare etapă a formării sale. Iar anii copilăriei au fost și mai frumoși alături de Ana Maria, surioara sa mai mică, față de care Georgel este un frate grijuliu și un exemplu demn de urmat.

Pentru Georgel, titlul de șef de promoție reprezintă mai mult decât o distincție școlară. Este confirmarea faptului că efortul constant, responsabilitatea și dorința de a-și depăși propriile limite dau, în cele din urmă, roade. „Să fiu desemnat elevul generației reprezintă pentru mine o mare onoare, dar și o confirmare a tot ceea ce am investit, timp de opt ani, în educația mea. Când am aflat că această recunoaștere mi-a revenit, am fost foarte fericit și mândru. Am înțeles că munca, perseverența și eforturile mele au fost observate și răsplătite”, mărturisește Georgel.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Denis STRATULAT