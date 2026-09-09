Horticultura reprezintă o dragoste aparte pentru plantele din jurul nostru

Adrian este tânărul care încă din copilărie a îndrăgit plantele, bunicii lui fiind legumicultori pasionați. A crescut alături de florile din curtea bunicii, a gustat primul din strugurii îngrijiți de bunicul lui. Fiind mereu înconjurat de plante, pe care le-a admirat foarte mult, a decis să se înscrie la studii de horticultură, pentru a fi mai aproape de acele ființe vii care nu grăiesc, dar ne îmbată cu mirosul lor plăcut.

Adrian s-a născut pe data de 21 septembrie 2001. După ce a absolvit școala elementară în satul natal, a continuat școlarizarea la Școala Medie de Economie și Comerț din Alibuanr. După absolvirea școlii medii, în anul 2022, s-a înscris la Facultatea de Agricul tură din Timișoara, profilul Horticultură. În anul 2026 a obținut licența de inginer horticol și a continuat perfecționarea profesională în domeniul horticulturii, înscriindu-se la studiile de masterat cu tema „Condiționarea și păstrarea produselor viticole”. După cum ne-a mărturisit, visul lui s-a împlinit, pentru că a reușit să urmeze studiile de horticultură, întocmai cum și-a dorit. Adrian spune că, în horticultură, plantele au nevoie de apă, aer și dragoste. Acestea sunt necesitățile primare ale tuturor ființelor vii.

Din cele afirmate de Adrian, în primii ani de facultate a asistat la cursuri de biologie, chimie, precum și la cursuri despre calitatea și componența solului. A asistat și la cursuri de specialitate și de laborator, iar în anul patru de studii a avut ore practice. A vizitat firme agricole cu plantații de pomi fructiferi, grădini cu legume și podgorii viticole.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Silvia MĂRGAN