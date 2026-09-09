Pompierii români s-au întors acasă după două săptămâni de luptă cu incendiile din Dunele Deliblății

După două săptămâni de intervenții dificile în Republica Serbia, cei 69 de pompieri români trimiși pentru a sprijini lupta împotriva incendiilor care au afectat Dunele Deliblății și-au încheiat misiunea și s-au întors în România, sâmbătă, 5 septembrie. Alături de colegii lor din Serbia și de celelalte forțe internaționale mobilizate în zonă, salvatorii români au participat la una dintre cele mai ample operațiuni desfășurate în această vară pentru protejarea rezervației naturale și a localităților amenințate de foc.

Misiunea pompierilor români a început la 22 august, când modulul terestru de intervenție al României a trecut granița în Serbia, ca răspuns la solicitarea de asistență internațională adresată de autoritățile sârbe prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.România a mobilizat un efectiv de 69 de pompieri și 15 mijloace tehnice specializate. Salvatorii au provenit din unități din județele Arad, Bihor, Brașov, Hunedoara, Ialomița, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

Pentru asigurarea comunicațiilor operative a fost inclusă în dispozitiv și o autospecială de radiocomunicații a Centrului de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Intervenția României nu s-a limitat însă la forțele terestre. Componenta aeriană a fost asigurată de un elicopter Black Hawk S-70M din capacitatea europeană rescEU, operat de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Elicopterul a participat la stingerea incendiilor din aer, sprijinind echipele de la sol și intervenind inclusiv în sectoarele greu accesibile. Misiunea din Serbia a reprezentat, potrivit autorităților române, prima intervenție internațională pentru această aeronavă în cadrul capacității rescEU.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Magdalena LUKIĆ