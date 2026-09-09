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De prin Uzdin, la sfârșit de vară

Diogen Băbuț este un tânăr din Uzdin care a absolvit studii superioare la Timișoara și care acum participă cu regularitate la numeroase conferințe internaționale dedicate unor descoperiri științifice recente sau domeniului inteligenței artificiale.

Recent, s-a aflat printre oamenii de știință din întreaga lume care au participat, la Bremen (Germania), la întrunirea academică IJCAI-ECAI, unul dintre cele mai prestigioase evenimente mondiale dedicate inteligenței artificiale. La această importantă conferință, Diogen Băbuț, reprezentând Universitatea de Vest din Timișoara, a prezentat un referat despre sistemele AI din domeniul histopatologiei.

Cea de-a doua lucrare prezentată la Bremen de către Băbuț a fost tot din domeniul AI. Cele două lucrări i-au adus 12 puncte academice în parcursul său doctoral și profesional. La Uzdin, atât recoltarea florii-soarelui, cât și culesul porumbului au început anul acesta tare devreme și se desfășoară în paralel, ceea ce în anii trecuți nu era cazul. Recoltarea florii-soarelui a început în sectorul privat în data de 12 august, iar recolta este între 12 și 17 chintale la iugăr. Un țăran a obținut însă, după propriile spuse, 25 de chintale la iugăr! Culesul porumbului a început la Uzdin în data de 19 august, iar recolta este slabă.

Articolul îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Vasile BARBU