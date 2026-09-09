Numărul elevilor care frecventează cursurile școlare în limba română nu s-a schimbat

Prof. dr. univ. Marinel Negru, coordonatorul Departamentului de Învățământ din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, a explicat care este situația în noul an școlar în ceea ce privește frecventarea cursurilor în limba română în școli.

Învățământul preșcolar în limba română, destinat copiilor, este organizat în șapte unități administrativ-teritoriale: Alibunar, Jitiște, Zrenianin, Covăcița, Panciova, Vârșeț și Plandiște. Sunt 108 copii, repartizați în 13 grupe educaționale, dintre care 10 omogene și 3 mixte. Când este vorba despre învățământul la nivelul școlilor elementare, în anul școlar 2026/2027 sunt în total 633 de elevi care frec ventează școlile cu predare în limba română.

În 73 de clase separate și 22 de clase simultane, numărul mediu de elevi este de șapte într-o clasă. În acest an școlar, în clasa întâi la școlile elementare s-au în scris 83 de elevi. În școlile în care cursurile se desfășoară în limba română lucrează cadre didactice de o mare calitate. Când este vorba despre viitorul cadrelor didactice, acesta este strălucit. Când este vorba despre învățarea limbii române cu elemente ale culturii naționale la nivelul școlilor elementare, aceasta este organizată în 16 școli elementare, pentru un număr de 130 de elevi, la Alibunar, Vârșeț, Jitiște, Zreni anin, Covăcița, Cuvin, Novi Sad, Panciova, Plandiște, Bor și Kladovo.

Cursurile în limba română se desfășoară și la cele două licee din Alibunar și Vârșeț. În aceste două licee sunt în total 90 de elevi în clasele I-IV. La Liceul „Dositej Obradović” din Alibunar sunt 34 de elevi, iar la Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț, 56 de elevi. În clasa întâi, la liceul din Alibunar s-au înscris patru elevi, iar la liceul din Vârșeț s-au înscris 10 elevi în anul școlar 2026/2027. Numărul mediu de elevi pe clasă este de 12.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Vasilie PETRICĂ