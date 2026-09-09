Muzică, energie și voie bună,într-un eveniment dedicat tuturor generațiilor

Prima ediție a „Uzdinski Fest” a adus în curtea școlii din Uzdin o atmosferă deosebită, reunind oameni de toate vârstele în jurul muzicii. Seara de 29 august a fost una plină de energie, voie bună și momente frumoase, iar trupele locale „Remus Band” și „Vibe”, ambele din Uzdin, au avut un rol important în programul serii.

Pe scenă au mai urcat și trupele „Vitamin C” și „Forza”, completând programul primei ediții. În componența formației „Remus Band” s-au aflat Lințu Lința, Bianca Bălan, Vanesa Crețu, Jaclin Puia, Remus Lința, Emil Žuža și Vladimir Vojnak, în timp ce alături de formația „Vibe” au urcat pe scenă Claudia Șuboni, Romeo Vereșan, Jaclin Puia, Bianca Bălan și Viduțu Spăriosu. Un moment deosebit în cadrul festivalului l-a reprezentat participarea formației „Remus Band”, un proiect muzical format din șapte artiști uniți de aceeași pasiune și de dorința de a aduce în fața publicului muzică de calitate.

Deși este un proiect nou în lumea formațiilor de cover, „Remus Band” a reușit încă de la început să se remarce prin diversitatea repertoriului și prin felul în care membrii formației se completează pe scenă. Repertoriul lor cuprinde muzică românească și sârbească, muzică țigănească, dar și prelucrări inspirate din rock și pop, ceea ce le permite să se adreseze unui public foarte variat. Debutul formației a fost unul cu adevărat special. Colajul a reunit mai multe stiluri muzicale.

Ceea ce impresionează la „Remus Band” este tocmai această capacitate de a trece cu naturalețe de la un gen muzical la altul și de a transforma fiecare apariție într-un spectacol viu. Cei șapte muzicieni nu se limitează doar la interpretarea unor piese cunoscute, ci le oferă propria amprentă, prin prelucrări, energie și o evidentă bucurie de a cânta împreună.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Virginia PUIA