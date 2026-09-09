„Concert de gală” susținut de Orchestra de Muzică Populară a CNMNR la Uzdin

Căminul Cultural „Doina” din Uzdin a găzduit, sâmbătă seara, 5 septembrie, un „Concert de gală” susținut de Orchestra de Muzică Populară a Consiliului Național al Minorității Naționale Române, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Seara a adus împreună artiști, invitați oficiali și iubitori ai muzicii românești, într-o atmosferă festivă și caldă. Printre cei prezenți s-au aflat repre zentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor și organizațiilor culturale, precum și invitați din comunitatea românească: Excelența Sa Anca Corfu, consul general al României la Vârșeț; Stevan Mihailov, vicepreședintele CNMNR; pr. iconom-sta vrofor Moisă Lința, reprezentantul Episcopiei Daciei Felix; Marcel Seculici, primarul Uzdinului; Marius Bulic, reprezentantul comunei Covăcița; Monica Crețu Puia, directoarea RTV OK.

Evenimentul a fost prezentat de crainicul Nicola Toager, care a făcut legătura între momentele artistice și a însoțit publicul pe parcursul întregii seri. Scenariul pentru eveniment a fost realizat de jurnalista Virginia Puia. Sub conducerea prof. Alexandru Frianț, Orchestra CNMNR a deschis programul cu „Balada și Sârba Fetițelor”. Au urmat momente susținute de Nina Toager, Mihailo Lazarević și Stela Stoia, dar și un moment orchestral – „Suită din Banat”.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Virginia PUIA