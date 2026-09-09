Bun venit în clasa întâi

Marți, 1 septembrie, ușile Școlii Elementare „2 Octombrie” din Nicolinț au fost deschise pentru cei 10 elevi care s-au înscris în clasa I. Începutul școlii este un moment magic, plin de emoție, curiozitate și noi începuturi pentru copii, părinți și învățători deopotrivă.

Cu acest prilej, elevii au fost întâmpinați de colegii lor mai mari și de întregul colectiv al școlii, în frunte cu directoarea Mărioara Đurić, care le-a urat un călduros bun venit în lumea literelor, a cifrelor și a poveștilor. Doamna directoare le-a făcut cunoștință și cu noua lor învățătoare, Andreea Boraci.

În cuvântul ei de salut, directoarea școlii a remarcat că școala din Nicolinț are cu ce se mândri, pentru că numărul elevilor care frecventează cursurile s-a mărit cu încă 10, exprimându-și speranța că aceștia vor dobândi noi cunoștințe care le vor fi de folos în viață. Cadrele didactice le vor oferi un mediu cald, sigur și stimulativ, în care să își dezvolte talentele și personalitatea. Mult succes în noul an școlar a fost urarea adresată de directoarea Mărioara Đurić.

Articolul îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Ion MĂRGAN