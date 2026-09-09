Tradiții și obiceiuri care ne unesc

Duminică, 6 septembrie, la Sărcia, organizatorii, AF „Zoruca 1333” și Organizația de Turism a comunei Sečanj, au reunit 15 asociații și expozanți independenți, care au prezentat o parte din colecțiile de port popular pe care le dețin, precum și diverse lucrări de mână.

Nu au lipsit nici preparatele culinare, pe care vizitatorii au avut ocazia să le guste. Manifestarea s-a desfășurat anul acesta în cadrul „Întâlnirilor de toamnă ale satelor din comuna Sečanj”, organizate cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Rurale. Manifestările au atras și un număr record de vizitatori.

În partea inaugurală, cu un cuvânt de salut s-a adresat Lucian Moșescu, secretarul Asociației „Zoruca 1333”. Onoarea de a inaugura manifestările a revenit președintei comunei Sečanj, Dragana Marton, care și-a exprimat mulțumirea pentru numărul mare de participanți. Potrivit acesteia, prezența numeroasă demonstrează că se depun eforturi pentru păstrarea tradițiilor, indiferent de naționalitate, iar fiecare persoană implicată în activitatea unei asociații de femei, a unei asociații civice care se ocupă de tradiție sau a unei societăți cultural-artistice își aduce contribuția la păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, care reprezintă, de fapt, esența existenței noastre.

Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, a felicitat AF „Zoruca 1333” pentru organizarea manifestării și a spus că este un eveniment cultural care păstrează vie expresia culturală românească în localitatea Sărcia, adăugând că este un eveniment memorabil, la care a participat un public foarte numeros.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 12 septembrie 2026

Stela NEDA BULIC