Liliana Dragodan – cântec, dans și suflet românesc

Uneori, o pasiune care se naște în copilărie devine un drum pentru o viață întreagă. Pentru Liliana Dragodan, originară din Straja, o comunitate românească din Banatul sârbesc, acest drum a început prin cântec și dans și continuă, de aproape un deceniu, prin scenă, emoție și dragoste pentru folclorul românesc. Folclorul nu înseamnă doar cântece, dansuri și costume populare. Este o parte vie a identității unui popor, o legătură cu trecutul și cu valorile transmise din generație în generație. Într-o lume în continuă schimbare, păstrarea tradițiilor devine tot mai importantă, iar tinerii care aleg să le ducă mai departe contribuie la păstrarea unei moșteniri culturale neprețuite.

Pentru Liliana Dragodan, muzica a fost prezentă încă din primii ani ai copilăriei: „De mică mi-a plăcut muzica. Cântam și dansam acasă, iar pe măsură ce am crescut, am realizat că muzica este ceea ce îmi doresc să fac în viață”, povestește tânăra. Prima întâlnire adevărată cu scena a avut loc în anul 2019, la Festivalul Copiilor din Doloave. Avea doar zece ani și, asemenea oricărui copil aflat la început de drum, emoțiile au fost mari. Sprijinul profesorului Lavinius Nikolaievici a ajutat-o însă să le depășească și să aibă încredere în propriile forțe. Sub îndrumarea lui, a ales cântecul potrivit și a reușit să obțină Premiul al II-lea.

De atunci, au urmat numeroase spectacole, festivaluri și concursuri. A participat la Marele Festival de la Grebenaț și Ecica, la Festivalurile Copiilor de la Doloave și Zrenianin, la Marele Festival de la Uzdin, unde a obținut Premiul al II-lea, dar și la „Dor de primăvară, dor de Eminescu”, de unde s-a întors cu numeroase premii și mențiuni. De fiecare dată când urcă pe scenă, emoțiile sunt prezente, dar dispar în momentul în care începe muzica: „Înainte de fiecare spectacol am emoții, însă în momentul în care urc pe scenă și începe muzica, toate emoțiile și frica dispar, iar eu mă liniștesc”, spune ea. Dintre toate spectacolele, unul ocupă un loc special în sufletul tinerei – Marele Festival de la Grebenaț. Acolo a avut onoarea de a deschide programul. Emoțiile au fost uriașe, însă aplauzele publicului au transformat acea zi într-o amintire de neuitat: „Când am văzut cum toți prietenii mei din Grebenaț mă aplaudau, mi-am dat seama că, de această dată, nu doar mama, tata și sora mea mă susțineau, ci aproape întreaga comunitate.”

De-a lungul anilor, a avut ocazia să întâlnească și să vadă pe scenă artiști pe care îi admiră, printre care Cătălin Iancu, Andreea Voica, Grigore Leșe, Ștefan Negru și Simona Mazăre. Repertoriul său este dominat de muzica populară, însă gusturile sale muzicale sunt mai largi, ascultând și muzică pop sau rock.Alegerea repertoriului nu este niciodată făcută la întâmplare. Pentru spectacole, se consultă cu persoane în care are încredere și de la care a primit, de-a lungul timpului, sfaturi prețioase: profesoara Roxana Eleonora Cinci, saxofonistul Ilie Vinu, dar și părinții săi.Familia și prietenii reprezintă, de altfel, cea mai importantă sursă de sprijin. În spatele fiecărei apariții pe scenă se află oameni care au încurajat-o, au avut răbdare și au crezut în ea chiar și atunci când drumul nu a fost ușor: „Pentru mine, muzica nu este doar o pasiune, ci un mod de a trăi. Ea îmi dă putere, speranță și sens. Nu îmi pot imagina viața fără muzică, pentru că ea dă culoare sufletului meu și mă ajută să transmit emoții oamenilor.”

Aproape zece ani de dans și dragoste pentru folclor

Pe lângă muzică, dansul popular ocupă un loc important în viața ei. Pasiunea pentru dans a apărut aproape întâmplător. Într-o zi de 1 mai, i-a întâlnit pe Drăgălin și Zoe Jurca, precum și pe Ilie Vinu, care au invitat-o să facă parte din SCA „Luceafărul”.A început prin dans, timp de un an, iar apoi a descoperit și cântecul, continuând să le practice pe amândouă. Astăzi, face parte din acest ansamblu de aproape zece ani.Ceea ce îi place cel mai mult în lumea folclorului nu sunt doar spectacolele și aplauzele, ci oamenii pe care i-a întâlnit și legăturile care s-au creat în jurul tradiției: „Când este vorba de folclor, cel mai mult îmi plac prietenia dintre oameni și dragostea pe care o au pentru tradițiile și cultura românească.”Pentru ea, a cânta și a dansa folclor înseamnă și a-și afirma identitatea. După numeroase evenimente și spectacole, spune că este mândră de parcursul său, mai ales pentru că este româncă și are posibilitatea de a duce mai departe tradițiile și obiceiurile românești: „Pentru mine, păstrarea tradițiilor și a culturii românești înseamnă să nu uităm cine suntem și de unde venim, deoarece folclorul reprezintă identitatea noastră.”

Un drum construit cu muncă și perseverență

Pe lângă pasiunea pentru muzică și folclor, tânăra își construiește cu seriozitate viitorul. Urmează atât Liceul „Borislav Petrov Braca”, cât și Școala de Muzică „Josif Marinković”, iar îmbinarea celor două școli nu este întotdeauna ușoară. Totuși, dificultățile nu au făcut-o să renunțe: „În viață există multe obstacole, dar tocmai ele mă motivează și mă fac mai puternică.”Planurile sale de viitor sunt legate tot de muzică. Își dorește să urmeze Facultatea de Muzică din Timișoara și, într-o zi, să lanseze și o piesă proprie. Nu se grăbește, însă. Consideră că mai întâi trebuie să învețe cât mai mult și să se pregătească pentru ceea ce urmează.Peste cinci ani se vede în continuare pe scenă, făcând oamenii fericiți prin glasul său și ajutându-i să descopere mai bine muzica, arta, dar și frumusețea tradițiilor și obiceiurilor românești.În timpul liber, muzica rămâne parte din rutina sa. Ascultă cântece, se relaxează, iar atunci când vremea îi permite, se întâlnește cu prietenii. Pentru ea, însă, scena și arta nu sunt doar activități, ci un mod prin care își exprimă ceea ce simte: „Sunt o persoană care își exprimă sufletul prin artă și muzică, pentru că uneori notele muzicale spun ceea ce cuvintele nu vor putea spune niciodată.” Mesajul pe care îl transmite tinerilor este unul simplu și puternic: să își urmeze visurile și să nu renunțe, indiferent cât de greu ar fi drumul.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2026

Magdalena LUKIĆ