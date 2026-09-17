CPE „LIBERTATEA”, LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN” DIN CRAIOVA

Săptămâna trecută, o delegație a Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, Serbia, a vizitat Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, cu scopul de a oferi în dar cărți și publicații periodice din producția editorială proprie, dar și de a pune bazele unei colaborări între cele două instituții.



Din delegația CPE „Libertatea” au făcut parte Mariana Stratulat, director, Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea”, și Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație. Oaspeții au fost întâmpinați de bibliotecarii Aurica Grama și Cătălin Adam, care le-au prezentat instituția și activitatea acesteia.

Cu acest prilej, CPE „Libertatea” a donat bibliotecii craiovene volume apărute la Editura „Libertatea”, precum și exemplare din publicațiile pe care instituția le editează. Reprezentanții bibliotecii au apreciat inițiativa și completarea fondului de carte și publicații cu apariții editoriale ale românilor din Serbia. Întâlnirea a oferit, în același timp, prilejul unui schimb de informații despre activitatea celor două instituții și despre posibilitățile dezvoltării unor proiecte comune.

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” este una dintre instituțiile culturale reprezentative ale Craiovei, cu o istorie legată de dorința fondatorilor săi de a pune cartea, arta și cunoașterea în slujba comunității. Astăzi, biblioteca valorifică această moștenire printr-un bogat fond de carte, dar și prin servicii moderne de lectură, documentare, educație și acces la resurse culturale, constituind un important punct de reper în viața culturală a municipiului Craiova și a județului Dolj. Directorul CPE „Libertatea”, Mariana Stratulat, a subliniat importanța prezenței cărților și publicațiilor românilor din Serbia în bibliotecile din România, precum și perspectivele deschise în urma întâlnirii de la Craiova.

„Am rămas profund impresionată de amabilitatea gazdelor noastre, dar și de frumusețea Bibliotecii Județene «Alexandru și Aristia Aman», o instituție impunătoare, cu un bogat fond de carte și o activitate culturală importantă. Ne bucurăm că volumele noastre, precum și săptămânalul «Libertatea» și celelalte publicații pe care le edităm, își vor găsi locul aici și vor putea ajunge la cititorii din Craiova. Unul dintre obiectivele noastre este să facem cunoscută producția editorială a CPE «Libertatea» în cât mai multe orașe și instituții de cultură și, prin aceasta, să contribuim la o mai bună cunoaștere a creației literare, culturale și publicistice a românilor din Serbia.

Vizita noastră nu s-a rezumat la donația de carte și reviste. Am avut discuții foarte constructive despre o colaborare viitoare, despre posibilitatea organizării unei lansări de carte, dar și a unei prezentări mai ample a Casei de Presă și Editură «Libertatea» la Craiova. Ne dorim ca publicul de aici să cunoască mai îndeaproape activitatea noastră, autorii pe care îi publicăm și publicațiile care apar în limba română în Serbia. Sperăm ca aceste proiecte să se concretizeze în viitorul apropiat. Consider că a fost o întâlnire foarte utilă și un prim pas spre o colaborare de durată”, a declarat Mariana Stratulat.

Prin această donație, cărțile și publicațiile editate la Panciova intră în fondul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, devenind accesibile cititorilor interesați de literatura, presa și viața culturală a comunității românești din Serbia. Totodată, întâlnirea de la Craiova deschide perspectiva unor noi acțiuni comune, menite să contribuie la o mai bună promovare a cărții, presei și valorilor culturale românești din Serbia, precum și la consolidarea colaborării dintre cele două instituții.

Articolul îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2026

Denis STRATULAT