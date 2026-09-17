HOLLYWOODUL EUROPEAN

Pășind prin culisele unor studiouri gigantice, mahalale istorice autentice, am descoperit cum serialele turcești au devenit un brand național de top care a cucerit planeta.

Până acum două decenii, serialele turcești reprezentau o adevărată raritate în regiunea noastră, în timp ce ecranele televizoarelor erau stăpânite autoritar de telenovelele latino-americane. Apoi, serialul „O mie și una de nopți”, cu celebra Șeherezada și Onur, a deschis ușa unei noi ere, fiind urmat de megahituri precum „Iubire ascunsă” (Aşk-ı Memnu), „Mireasa din Istanbul” (İstanbullu Gelin) și „Trandafirul negru” (Karagül). Astăzi s-a întâmplat ceva ce puțini ar fi putut prevedea: producția turcească a înlocuit complet foștii giganți din Mexic și Brazilia, iar serialele au devenit oficial unul dintre cele mai puternice branduri turcești și principalul produs de export al acestei țări.

Cum s-a ajuns la această răsturnare de situație? Răspunsul nu se află doar în scenarii, ci în întregul imperiu construit în spatele camerelor de filmat. Am avut ocazia unică de a vizita cele mai importante platouri de filmare și locații istorice din Istanbul și de a urmări de aproape cum ia naștere acest brand mondial recunoscut.

Beykoz Kundura: De la o veche fabrică la o fabrică de vise

O fostă mare fabrică de piele și încălțăminte din epoca otomană, Beykoz Kundura, situată chiar pe malul Bosforului, a fost transformată într-unul dintre cele mai mari și mai moderne studiouri cinematografice din această parte a lumii. Plimbându-ne prin străzile sale autentice, clădirile industriale și cartierele urbane reconstruite, este ușor de recunoscut spațiile în care au fost create dramele culte care au fascinat milioane de telespectatori din țara noastră.

Chiar în studioul Kundura au fost filmate scenele tensionate de confruntări stradale și drame de familie din serialul „Groapa” (Çukur), episoadele emoționante din serialul „Femeie în înfruntarea destinului” (Kadın), dar și cadrele celebre din megahitul premiat „Dragoste infinită” (Kara Sevda). Farmecul industrial al acestui loc oferă o patină deosebită fiecărui cadru, iar modul în care vechile hale de fabrică au fost reamenajate în studiouri izolate fonic și seturi de filmare demonstrează profesionalismul de top al cineastilor turci, care rivalizează cu cele mai stricte standarde de la Hollywood.

Platoul TRT și Bozdag: Imperiile în care trăiește trecutul

Adevărata amploare a acestei industrii devine clară odată cu vizitarea platoului TRT (televiziunea de stat din Turcia) și a giganticului platou de filmare Bozdag (Bozdağ) Film. Acestea nu sunt simple culise, ci adevărate orașe fortificate în care istoria prinde viață.

Pe grandiosul platou TRT au fost reconstruite cu fidelitate palate regale, curți interioare spațioase și camere în care s-a filmat spectacolul istoric ce a doborât toate recordurile de audiență în Balcani — „Suleyman Magnificul” (Muhteşem Yüzyıl). Pe lângă Suleyman, pe acest platou au fost filmate și alte mari drame produse de televiziunea națională.

Pe de altă parte, pe platoul Bozdag a fost ridicată o întreagă lume medievală, cu cetăți din lemn, corturi nomade și câmpuri vaste pentru cavalerie. Munca pe aceste seturi implică o armată de oameni — mii de figurați, cascadori, designeri de costume de top și armurieri, în timp ce filmările durează chiar și 16 ore pe zi.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2026

Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ