Credință și tradiție, de Nașterea Maicii Domnului

Credincioșii din Straja s-au adunat, pe 8 septembrie, la biserica din localitate pentru a sărbători Nașterea Maicii Domnului, hramul sfântului lăcaș. Chiar dacă manifestările care altădată însuflețeau întregul sat au lipsit în acest an, străjenii au păstrat vie tradiția și au marcat împreună această zi importantă pentru comunitate.



În fiecare an, ziua de 8 septembrie are o semnificație aparte pentru locuitorii satului Straja. De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, credincioșii se reunesc pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a marca hramul bisericii din localitate. Și în acest an, un număr mare de credincioși s-au adunat în biserică, participând la Sfânta Liturghie oficiată de vicarul Moise Ianeș, preotul paroh din Straja. A fost un moment de rugăciune și comuniune, dar și un prilej pentru localnici de a fi împreună într-o zi cu o puternică încărcătură spirituală.

În trecut, hramul satului era însoțit de numeroase manifestări care aduceau împreună localnicii, dar și oaspeți din alte așezări. Fanfarele, turneele de fotbal, concertele, spectacolele de teatru și alte activități culturale și de divertisment transformau această zi într-o adevărată sărbătoare a întregii comunități. În acest an, asemenea manifestări nu au mai fost organizate, astfel că hramul a avut un caracter mai liniștit și mai apropiat de dimensiunea sa religioasă. Chiar și în aceste condiții, străjenii nu au renunțat la tradiție, venind la biserică pentru a se ruga și a cinsti împreună Nașterea Maicii Domnului. Un loc aparte în tradiția hramului îl ocupă și nașii satului. În acest an, această cinste le-a revenit lui Marius, Silvia și Mario, iar pentru anul viitor nașia a fost preluată de Ghia Bocșan.

Chiar dacă sărbătoarea din acest an nu a mai avut amploarea de odinioară, esențial este faptul că oamenii din Straja au rămas împreună și au păstrat vie o tradiție care face parte din identitatea și memoria comunității. Hramul rămâne astfel nu doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment al reîntâlnirii, al apropierii și al continuității.

Dumnezeu să-i ajute și să-i ocrotească pe toți!

Articolul îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2026

Stefania ROCSA