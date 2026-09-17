Credincioși români și sârbi, uniți în rugăciune la Mălainița

La Mălainița a avut loc, pe 13 septembrie, proclamarea solemnă locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Evenimentul a reunit un număr mare de credincioși, clerici și invitați din Serbia și România, care s-au adunat în acest mic sat din comuna Negotin pentru a împărtăși bucuria acestui moment important. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Banatului, Ioan, împreună cu Episcopul Lucian al Caransebeșului, Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei, Episcopul Veniamin al Basarabiei, Episcopul Ieronim al Daciei Felix și Episcopul Siluan al Ungariei. Credincioșii au venit din diferite regiuni ale Serbiei, dar și din România.



Într-un cadru natural deosebit, în aer liber, chiar în locul în care Maica Magdalena ducea odinioară oile la păscut și își petrecea timpul în rugăciune, credincioșii și slujitorii Bisericii s-au adunat pentru a vesti împreună bucuria proclamării canonizării sale. În cadrul festivității a fost citit Tomosul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române privind proclamarea canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița, precum și traducerea acestuia în limba sârbă. A fost prezentată și icoana Sfintei Magdalena de la Mălainița, după care au urmat alocuțiuni.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Mitropolitul Banatului, Ioan, care a subliniat că iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele reprezintă temelia vieții creștine și că fiecare om are o valoare veșnică, întemeiată pe iubirea lui Hristos și pe biruința Sa asupra morții. A fost subliniat în mod deosebit meritul vicarului Boian Alexandrovici în păstrarea memoriei Sfintei Magdalena și în cinstirea vieții și nevoințelor sale. Mai mulți reprezentanți ai autorităților civile din România i-au adresat, de asemenea, mulțumiri.

Printre cei prezenți s-a aflat și Excelența Sa Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Republica Serbia, care a subliniat importanța deosebită a acestui eveniment.

„Este un eveniment rar și unic. Aici, într-un spațiu atât de mic, s-au întâlnit un număr mare de oameni din întreaga Românie și din Serbia. Sunt oameni din Timoc, dar și din Voivodina, din Timișoara, Craiova, Caransebeș, de cealaltă parte a Dunării…”, a declarat ambasadorul României în Republica Serbia, mărturisind totodată bucuria de a vedea numeroși copii prezenți la eveniment: „Astăzi am văzut aici foarte mulți copii mici, iar acest lucru ne spune că există multă iubire și credință, despre care a vorbit și Mitropolitul Ioan și care s-au putut simți în cadrul acestui eveniment.” Vorbind despre mesajul adresat românilor din estul Serbiei, ambasadorul a spus că problemele sunt cunoscute, dar că este important ca soluțiile să fie căutate împreună.

„Cunoaștem durerea, cunoaștem problemele și căutăm soluții. Sper să le găsim cât mai repede. Totuși, este nevoie de puțină răbdare și de multă speranță în viitor, pentru a face lucruri bune și pentru a le face mai vizibile pentru românii care trăiesc aici. Mesajul principal este unirea și buna înțelegere, pentru că acestea ne fac mai puternici”, a transmis Excelenţa Sa Silvia Davidoi.

Importanța acestui moment a fost surprinsă și de Stevan Mihailov, care și-a împărtășit impresiile după eveniment: „Astăzi am fost la Mălainița, în Timoc, și am plecat de acolo cu sentimentul limpede că am participat la cel mai important eveniment românesc din viața mea. Aici a fost proclamată local canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița. O femeie simplă de la țară, cu năframă albă, care ține în mâini o hârtie pe care scrie doar atât: «Vede Dumnezeu». Toată credința încape în aceste două cuvinte. Am stat în curtea bisericii printre oameni în costume populare, preoți, copii și bătrâni care au așteptat o viață să vadă asta. Am auzit «Tatăl nostru» rostit în românește de sute de glasuri. Sfinții nu se nasc în locurile ușoare. Se nasc în tăcere, în răbdare, în oameni simpli care s-au rugat o viață întreagă fără să aștepte să-i vadă cineva. Sfânta Magdalena a știut un singur lucru: că o vede Dumnezeu. Și asta i-a fost de ajuns.”

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 19 septembrie 2026

Jasmina GLIŠIČ