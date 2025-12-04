Oficiere arhierească și mesaj de unitate pentru românii din Voievodina

Duminică, 30 noiembrie 2025, comunitatea românească din Vârșeț a trăit momente de aleasă sărbătoare cu prilejul cinstirii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României. În Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În predica sa, ierarhul a vorbit despre rolul fundamental al Sfântului Apostol Andrei în răspândirea credinței pe pământul românesc. Preasfinția Sa a subliniat că apostolul „a așezat prin predică și jertfă temelia creștinismului în Sciția”, iar mesajul său continuă să fie viu, chemându-i pe credincioși să fie mărturisitori ai Evangheliei în lumea de astăzi. „Sfântul Apostol Andrei rămâne pentru neamul nostru icoana vie a misiunii apostolice…”, a arătat episcopul, subliniind continuitatea credinței din trecut până în prezent.

Tot în acest context, Preasfințitul Părinte Ieronim a evocat și personalitatea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, pe care l-a numit „un părinte providențial pentru unitatea și conștiința românilor”. Ierarhul a evidențiat contribuția acestuia la consolidarea identității culturale și spirituale a românilor, inclusiv a celor din Banatul Istoric.

